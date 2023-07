Mercato: la presse espagnole s'emballe sur Messinho, annoncé comme une cible du Barça... et du PSG

Pépite de Palmeiras, âgé de seulement 16 ans, le jeune Brésilien Estevao Willian, dit Messinho pour sa ressemblance avec l’attaquant argentin, serait, d’après la presse catalane, pisté par le Barça et le PSG.

Comme à leur habitude à chaque mercato estival, les médias espagnols se sont trouvés une nouvelle coqueluche: Estevao Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, plus connu sous le nom de Messinho. À 16 ans seulement, le Brésilien, qui s’entraine déjà avec l’équipe première de Palmeiras, doit son surnom à ses similitudes dans le jeu avec le septuple Ballon d’or argentin et a tout gagné dans son pays dans sa catégorie d’âge. Il n’en fallait pas plus pour que Mundo Deportivo l’annonce comme une cible du FC Barcelone… mais aussi du Paris Saint-Germain.

Selon le quotidien catalan, c’est Deco, l’actuel directeur sportif du Barça passé au Brésil pendant sa carrière de joueur, qui aurait ciblé le joueur, dont l’agent est André Cury, un ancien conseiller blaugrana. La presse lui prédit d’ailleurs déjà un avenir à la Vitor Roque, recruté par le champion d’Espagne en titre cette semaine, à seulement 18 ans, et qui appartient lui aussi au giron Cury. Sûr de son fait, Mundo Deportivo avance également que Messinho a déjà reçu une offre du PSG avoisinant les 50 millions d’euros.

Signé par Nike à 10 ans

Loué pour sa conduite de balle, habile du pied gauche, serial buteur, capable de jouer en ailier comme en pointe, le nouveau crack, né en 2007, a été repéré très jeune, signant un contrat avec Nike à seulement 10 ans. Depuis, il s’est déjà construit un palmarès sympathique chez les jeunes, en raflant notamment une Coupe du Brésil U17 et un championnat du Brésil en U15 et en U17. Appelé à devenir l’"un des meilleurs joueurs au monde", d’après l’un de ses entraineurs actuels, l’attaquant est pour l’heure en contrat avec Palmeiras jusqu’en 2026, avec une clause libératoire de 60 millions d’euros.

Dans une interview l’an passé, l’adolescent a déjà confié que son rêve était "d’aller en Europe et de jouer pour Barcelone", ce qui n’a visiblement échappé à personne en Espagne. Également interrogé sur son surnom, le Brésilien avait embrassé la comparaison avec Messi, un joueur qui l’a "inspiré" et qu’il aime vraiment. Tout en soulignant qu’il "préfère [s]’appeler Estevao Willian parce que c’est [son] nom". Un nom que l’Europe pourrait apprendre bien vite à connaitre.