Liga: "J'ai couru plus vite que pendant tout le match", Pedri raconte comment il a échappé aux émeutes des supporters de l'Espanyol

Invité de l'émission El Hormiguero sur Movistar+ mardi soir, Pedri a raconté le moment où tous les joueurs du FC Barcelone ont dû s'enfuir en courant vers les vestiaires après l'irruption des supporters de l'Espanyol sur le terrain, voulant en découdre avec eux dimanche soir dans le match du titre.

"J'ai couru plus que dans tout le match." Dans une longue interview pour l'émission El Hormiguero sur la chaîne espagnole Movistar+ mardi soir, Pedri a raconté comment le Barça avait vécu les célébrations du titre en Liga et les émeutes des supporters de l'Espanyol, descendus des tribunes pour éviter de voir leur rival célébrer le titre.

"J'ai entendu: 'Cours, cours!'"

"Nous faisions la fête. Nous ne l'avons pas fait pour manquer de respect à qui que ce soit. Nous faisions la ronde que l'ont fait lors de toutes les célébrations. Et j'ai entendu: 'Cours, cours'. Et j'ai couru plus vite que pendant le match. Il y avait de la peur parce que le tunnel était étroit et que tout le monde glissait. À l'exception de Carles Naval, notre délégué, qui a continué à marcher comme si de rien n'était, nous avons tous couru."

Invité à revenir en détail sur la fête organisé le soir-même du titre par le FC Barcelone, avant la parade du lendemain dans les rues de Barcelone, Pedri n'a pas souhaité trop en dévoiler: "La fête était sympa. Je ne peux pas vous donner trop de détails parce qu'on s'est bien amusés. Karaoké oui, mais je ne chante pas. Mieux vaut ne pas le faire pour les oreilles des autres. Quelques personnes étaient debout sur la table mais il n't a pas eu de streaptease."

"J'aimerais que Messi revienne à Barcelone"

Comme tous les joueurs du Barça qui ont été interrogés sur le sujet ces dernières semaines, Pedri a ouvert la porte du vestiaire à un éventuel retour de Leo Messi, avec qu'il a joué lorsqu'il est arrivé à Barcelone en provenance de l'UD Las Palmas. "J'aimerais que Messi revienne à Barcelone, a-t-il déclaré. Cela dépend de Barcelone et de Leo. En ce qui me concerne, j'espère qu'il reviendra."

Pedri s'est également montré très élogieux envers son entraîneur Xavi: "C'est un homme très proche. Il a été footballeur, il est arrivé jeune, quand il y avait des vétérans, et il sait comment nous nous comportons. Il nous aide beaucoup. Il nous demande de ne pas déraper en dehors du terrain." Il reconnaît avoir déjà subi des réprimandes du coach catalan: "Parfois, il parle et plus il parle, plus il s'énerve. Nous nous sommes presque tous disputés un jour ou l'autre avec lui. Je me tais et je hoche la tête. Je ne suis pas impliqué dans beaucoup de problèmes."

"Messi m'a dit de ne pas être timide"

Le jeune de 20 ans admet être quelqu'un d'assez "distrait": "Je vais vous raconter une des dernières anecdotes. Les entraînements sont toujours à la même heure. Je prévois l'heure et je me réveille en conséquence. L'autre fois j'allais chercher la voiture quand je me suis souvenu qu'ils avaient envoyé un message sur Whatsapp la veille et que l'entraînement avait lieu l'après-midi. Et donc je suis rentré et je me suis rendormi."

Il dit aussi être assez timide, en témoigne ces deux anecdotes: "Le premier jour, ils jouaient la Ligue des champions à Lisbonne, où tout le monde était concentré à cause du Covid, et quand je suis arrivé il y avait peu de monde. Le deuxième jour, tout le monde est venu, Messi, Alba, Busi. Ce jour-là, je me suis fait dessus. Pendant mes débuts au Barça, j'étais même timide pour aller au vestiaire, et je restais tout le temps dans le gymnase. Leo Messi est venu vers moi et m'a dit de ne pas être timide, il m'a beaucoup aidé."

"Je ne sais pas comment célébrer"

"Il m'arrive de me faire présenter des joueurs plus âgés que je ne connais pas et de faire semblant de les connaître, mais ce n'est pas le cas, poursuit-il au sujet de sa timidité. Si je vois mon père, je lui dis: 'Oh il y a mon père là-bas, il te connaît mieux'. Je ne sais pas quoi lui dire, j'hésite et au début c'est difficile pour moi."

Auteur de sept buts toutes compétitions confondues cette saison, son meilleur total depuis qu'il est professionnel, Pedri explique ne toujours pas savoir comment célébrer ses buts: "Parfois, quand je marque, je ne sais pas comment célébrer. Des joueurs comme Messi et Lewandowski, marquer des buts pour eux, c'est comme manger du pain. Mais nous les milieux de terrain ne marquons pas beaucoup, donc on ne sait pas quoi faire. En ce moment je fais les lunettes, pour mon papa."

"Je voulais avoir la même coupe de cheveux qu'Iniesta"

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2020, Pedri est devenu professionnel l'année juste avant, en 2019, alors qu'il évoluait à Las Palmas à 16 ans. Un contrat qu'il a vite rentabiliser: "La première fois que j'ai commencé à être payé, c'était à Las Palmas et la première chose que j'ai achetée, ce sont des bonbons au supermarché de l'autre côté de la rue. J'ai aussi acheté une voiture pour mon père à Tenerife, dont il avait besoin". Lui avoue volontiers ne pas prêter attention aux voitures: "J'ai les voitures qu'on me donne et c'est tout."

Dernière anecdote évoqué par le jeune originaire des îles Canaries, sa passion pour Andres Iniesta, remontant à ses plus jeunes années: "J'aimais bien Iniesta et son crâne chauve. Quand j'étais petit, un jour que je regardais un match, j'ai dit à mon père que je voulais avoir la même coupe de cheveux qu'Iniesta. Et il m'a dit qu'Iniesta était chauve. Depuis ce jour, je lui ai dit qu'il valait mieux que je reste comme ça."