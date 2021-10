Barça: les socios devraient donner de l'argent pour aider le club, selon Roures

Jaume Roures, patron de Mediapro mais aussi soutien de l'actuelle direction du Barça, considère que tous les socios blaugranas devraient donner de l'argent pour aider le club catalan à redresser la barre.

Jaume Roures n'est pas seulement le sulfureux patron de Mediapro, l'homme qui incarne l'un des plus grands fiascos de l'histoire des droits TV de sport en France. Non, le chef d'entreprise catalan est également un socio du Barça, depuis de nombreuses années. Et à ce titre, il a une idée pour sauver le club blaugrana de la banqueroute: demander à chacun de mettre la main au porte-monnaie.

"Comme je suis antipathique, je vais dire quelque chose d'impopulaire: les socios du Barça devraient être mis financièrement à contribution, avec un versement ou autre, pour résoudre les problèmes économiques du club", a-t-il lancé lundi soir dans l'émission "Tu Diras" sur la RAC1, selon des propos relayés par Mundo Deportivo.

"Demandez 1.000 ou 2.000 euros à chaque socio"

Et Roures de développer son propos: "Dans n'importe quelle entreprise, si celle-ci perd de l'argent, ce sont les propriétaires qui mettent la main à la poche. Vu qu'au Barça les socios sont les propriétaires, ils devraient aider. Demandez 1.000 ou 2.000 euros à chaque socio, en échange d'une certaine compensation à l'avenir. Il y a beaucoup trop de démagogie sur ce sujet..."

Le dirigeant de Mediapro, qui a lui-même soutenu financièrement Joan Laporta lors de la dernière élection pour la présidence du club, s'est dit en outre ouvert à un changement de forme juridique du Barça - qui pourrait devenir à l'avenir une société anonyme (SA) - en s'inspirant du "modèle allemand". "Le Bayern est détenu à 51% par ses socios, a-t-il observé. Les 49% restants sont détenus par de grandes compagnies ou par des légendes du club." Et le Bayern, depuis quelques années, a pris un net ascendant sur le FC Barcelone...