Barça: Roures aurait donné 30 millions d'euros à Laporta pour l'aider à réunir des fonds

Selon le journal économique Expansion, Jaume Roures, le patron de Mediapro, aurait soutenu financièrement Joan Laporta pour assurer sa nouvelle élection à la tête du FC Barcelone. Le dirigeant espagnol, qui est un socio du Barça, aurait même débloqué 30 millions d’euros sur ses fonds personnels.

C’est une information qui risque de faire grincer des dents dans les couloirs de la LFP. Et chez les anciens salariés de Téléfoot. Selon le journal économique Expansion, Jaume Roures aurait participé à la levée de fonds de Joan Laporta pour accéder à la présidence du FC Barcelone. Après avoir été élu le 7 mars, le dirigeant catalan doit présenter à la Ligue espagnole une somme équivalent à 15% du budget du club pour valider sa nomination. Soit 124,6 millions d’euros. Après quelques doutes alimentés par la presse espagnole, Laporta devrait pouvoir y parvenir. Et selon Expansion, il peut remercier Jaume Roures.

Le journal économique explique que le dirigeant espagnol, lui-même né à Barcelone et socio du Barça, a grandement aidé Laporta dans sa quête financière. Il aurait même débloqué 30 millions d’euros sur ses deniers personnels. De quoi permettre à son ami de succéder sans souci à Josep Maria Bartomeu, qui avait démissionné en octobre dernier.

Le fiasco Mediapro

Ces derniers mois, Jaume Roures a beaucoup fait parler de lui dans l'Hexagone en raison du fiasco des droits TV du foot français, dont Mediapro a été l’instigateur. Après avoir acquis la majorité des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu’en 2024, le groupe espagnol a finalement refusé d’honorer son contrat, laissant la Ligue et les clubs en grande difficulté. Avec un énorme manque à gagner et un nouveau diffuseur à trouver dans l’urgence.

Cette volte-face a également entraîné la fermeture de la chaîne Téléfoot, qui avait embauché des dizaines de personnes l’été dernier. Après plusieurs semaines de négociations et un appel d’offres infructueux en février, Canal + a finalement récupéré les droits du foot français jusqu’à la fin de la saison. Mais rien n’a encore été décidé pour les suivantes.