Barça: les socios donnent leur accord pour le méga-contrat avec Spotify

Lors d'une assemblée générale extraordinaire organisée ce dimanche en visioconférence, les socios du FC Barcelone ont donné leur accord au contrat de sponsoring bouclé par le club avec la plateforme de streaming Spotify.

Cette fois, tout est bouclé. Le 15 mars, le FC Barcelone annonçait la signature de son contrat de sponsoring tant attendu avec Spotify, première plateforme de streaming au monde avec plus de 400 millions d'utilisateurs actifs. Cet accord était toutefois soumis au vote des représentants des socios (supporters-actionnaires du club). Ces derniers se sont donc réunis virtuellement ce dimanche au Camp Nou en visioconférence. Et à l’issue d’une assemblée extraordinaire, ils ont donné leur aval à cette nouvelle alliance. Alors qu’une majorité simple était requise, le "oui" a recueilli près de 89% des suffrages exprimés. Au total, 901 membres ont participé au vote, dont 625 ont voté pour le "oui", 49 ont opté pour le "non" et 27 ont voté blanc. L'accord a donc été ratifié.

Un contrat en or

Spotify sera le nouveau sponsor principal du FC Barcelone pour les quatre prochaines saisons, et apposera son nom à côté du Camp Nou à partir du mois de juillet. Si le club n'a pas révélé les chiffres de l'opération avec la firme suédoise, le contrat s'élève aux alentours des 70 millions d'euros par saison sur quatre ans selon la presse catalane, ce qui en ferait le contrat de sponsoring le plus élevé dans le monde du foot, à hauteur du partenariat entre le Real Madrid et la compagnie aérienne Emirates. Spotify apparaîtra sur la partie avant du maillot des équipes premières masculine et féminine durant quatre saisons, et sur les maillots d'entraînements des deux équipes pour trois saisons.

Dans un communiqué ce dimanche, le Barça rappelle que le sponsoring du Camp Nou sera prolongé après la fin du projet Espai Barça, qui prévoit la rénovation de ce stade aux 99.000 places et de ses alentours. Le sponsor actuel de l'équipe première masculine, le géant japonais du e-commerce Rakuten, verra son contrat avec le club expirer le 30 juin, tout comme celui des féminines, la compagnie d'outils de bricolage Stanley. Rakuten avait pris la suite de Qatar Airways en 2017, et son contrat de quatre ans avait été prolongé d'une année en 2020. Il prévoyait 55 millions d'euros de revenus par an pour le Barça, plus 1,5 million d'euros en cas de titre de champion d'Espagne et 5 millions d'euros en cas de victoire en Ligue des champions.