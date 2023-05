Barça: les U13 féminines sacrées championnes de D3... masculine

Les jeunes joueuses du Barça ont été sacrées, mardi, championnes de troisième division masculine. Inscrites depuis 2018 avec les garçons, elles ont commencé tout en bas de l'échelle avant, progressivement, de grimper les échelons.

Sur le point d'être sacré en Liga lors de la prochaine journée - lors du derby face à l'Espanyol - le Barça voit toutes ses catégories briller cette saison. Les féminines se sont, elles, déjà assurées un nouveau sacre en battant Huelva (3-0) le 30 avril. Quant aux plus jeunes, comme chez les U13, le titre est, lui aussi, déjà acquis.

Faire progresser sa base en alignant ses jeunes joueuses avec les garçons, la technique gagnante du Barça

En effet, les jeunes joueuses catalanes ont remporté le titre mardi 2 mai. Un titre de troisième division... masculine. Depuis 2018, le Barça a pris la décision de faire évoluer son équipe "juvénile" féminine chez les garçons afin de faire progresser sa base, comme le rapporte Mundo Deportivo. À l'époque, l'entraîneur Jaume Comellas déclarait: "L'objectif est d'aller un cran plus loin dans la compétitivité, dans l'entraînement, car quand elles jouent contre des garçons il y a un peu plus d'intensité... Les joueurs sont plus forts, plus agressifs, le rythme de jeu est plus rapide, et cela les fait avancer."

Une des légendes féminines du Barça, Melanie Serrano - qui a arrêté sa carrière l'année dernière - avait partagé son expérience ou, lorsqu'elle était plus petite, elle jouait déjà contre des garçons car "il n'y avait pas suffisamment de filles qui jouaient au football". "Cela m'a beaucoup aidé pour pouvoir arriver jusqu'ici et devenir professionnelle", avait-elle confié.

Aujourd'hui, des ligues féminines sont plus structurées mais pour autant le Barça continue à aligner ses joueuses U13 dans des divisions masculines. Avec succès, si l'on en croit donc ce titre de championnes de D3. Surtout, l'investissement semble payant puisque les joueuses pros du Barça restent sur quatre titres consécutifs en Liga et vont disputer une troisième finale consécutive en Ligue des champions face à Wolfsburg (3 juin), après un titre en 2021 et un échec en 2022 face à l'OL.