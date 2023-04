Avant les hommes, les joueuses du Barça s'offrent un nouveau sacre en Liga

Le FC Barcelone a remporté la huitième Liga de son histoire et la quatrième consécutive grâce à un succès contre Huelva (3-0). Alexia Putellas a fait son retour sur les terrains à quelques semaines de la finale de la Ligue des championnes.

Cocktail parfait au stade Johan Cruyff. Ce dimanche, le Barça a remporté sa huitième Liga grâce à une victoire contre le Sporting Huelva (3-0). Pour couronner le tout, Alexia Putellas a retrouvé le chemin des terrains. C'est la quatrième Liga consécutive remportée par le Barça, seul l'Athletic Bilbao avait réalisé cette performance entre 2011 et 2015.

Avec un onze remanié, le Barça a déroulé pour s'offrir un nouveau titre en Liga. Malgré une équipe de Huelva valeureuse, les coéquipières d'Alexia Putellas trouvent la faille juste avant la mi-temps. Une demi-volée de Laia Codina sur un service de Pina met les Catalanes sur le chemin de la Liga (39e). A la 63e, une sublime frappe de Jana Fernandez permet au Barça de mettre la main sur le huitième titre en championnat de son histoire.

La meilleure joueuse du monde de retour

Dans le dernier quart d'heure, à la 74e, c'est l'évènement. Alexia Putellas remplace Pina et retrouve donc les terrains pour le plus grand plaisir des supporters présents au stade Johan-Cruyff. En fin de match, Asisat Oshoala vient clore le spectacle et inscrire le troisième but catalan (89e). Malgré la pluie, les supporters sont restés de longue minute après le match pour célébrer le nouveau sacre du Barça en Liga.

Autrices d'une saison pleine avec 27 victoires, 107 buts marqués et seulement cinq encaissés, les filles du Barça sont désormais tournées sur la Ligue des championnes. Déjà qualifiées pour la finale, elles attendent de connaitre leur adverse, ce sera Wolfsburg ou Arsenal.