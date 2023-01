Barça: "Nous avons suivi les instructions", Xavi défend la titularisation de Lewandowski contre l’Espanyol

Initialement suspendu trois matchs, Robert Lewandowski a pu participer à la rencontre contre l’Espanyol Barcelone puisque le Barça avait obtenu "une mesure conservatoire" permettant au Polonais de jouer. Interrogé sur la colère des dirigeants de l'Espanyol, Xavi estime avoir suivi les règles.

Le cas Robert Lewandowski continue de faire polémique. Et pour cause, le buteur était initialement suspendu trois matchs avant de participer au match nul 1-1 entre le Barça et l’Espanyol Barcelone grâce à une "mesure conservatoire" du tribunal central de Madrid. Une décision ayant suscité la colère des dirigeants de l’Espanyol qui l'ont vivement contesté.

En conférence de presse, Xavi assure de son côté que les Catalans ont respecté les règles en faisant jouer le Polonais: "Nous avons fait ce qu'on nous a dit de faire. C'était un juge. Nous n'avons rien fait d'autre. Nous n'avons fait que suivre les instructions d'un juge." Rappelons que l’Espanyol avait même fait appel à ses propres services juridiques afin d'évaluer "tous les aspects juridiques à notre portée pour défendre les intérêts du club et de ses supporters".

Lewandowski devrait être présent contre l’Atletico

Cette "mesure conservatoire" devrait aussi permettre aux Catalans de compter sur leur buteur contre l’Atletico de Madrid (le 8 janvier à 21h): "Je pense que Lewandowski sera disponible contre l'Atletico (…) il y a des matchs importants qui arrivent dans les prochaines semaines et il devra jouer."

Conscient du flou autour de la situation du joueur aux 13 réalisations en Liga, Xavi a tenu à rassurer l’ancien bavarois: "J'ai parlé au joueur pour qu'il reste calme. Pour le moment, la sanction est au point mort et nous travaillons semaine après semaine avec l'intention de le faire jouer." À égalité de points avec le Real Madrid au classement, les Barcelonais auront certainement besoin de Lewandwski pour conserver leur première place.