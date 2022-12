Liga: furieux concernant Lewandowski, les officiels de l'Espanyol boycottent le derby face au Barça

Alors que Robert Lewandowski pourra finalement jouer le derby de Barcelone malgré l'annonce initiale de sa suspension, les dirigeants de l'Espanyol ont annoncé qu'aucun officiel ne se rendrait au Camp Nou samedi pour la rencontre de la 15e journée de Liga contre le Barça.

L'Espanyol ne décolère pas. A la veille du derby face au Barça (14 heures), le club catalan a appris ce vendredi que Robert Lewandowski pourrait être aligné samedi lors de la 15e journée de Liga et ce, malgré sa suspension initiale après son carton rouge reçu face à Osasuna avant la Coupe du monde.

Dans un premier temps suspendu trois matchs, l'attaquant polonais a reçu le feu vert des instances pour jouer alors que le Barça avait décidé de faire appel devant le tribunal arbitral du sport espagnol (TAD). Une décision que ne comprend pas le voisin de l'Espanyol.

L'Espanyol veut défendre ses "intérêts"

Après un premier communiqué dénonçant une mesure "inhabituelle" permettant à Robert Lewandowski d'être aligné pour la reprise de la Liga, l'Espanyol a annoncé qu'aucun dirigeant ne se rendrait au Spotify Camp Nou pour dénoncer une "injustice".

"Nous comprenons qu'au-delà de la décision et du cas spécifique, cela crée un précédent absolument néfaste pour LaLiga dans son ensemble et pour tous les clubs qui en font partie, indique les Catalans dans un communiqué. Les services juridiques du club évaluent tous les aspects juridiques à notre portée pour défendre les intérêts du club et de ses supporters. En tant que responsables, nous demandons aux organisateurs de la compétition et aux autres clubs participants d'analyser les implications de ce précédent pour nous tous."

En difficulté avant la reprise du championnat, l'Espanyol Barcelone pointe à la 17e place du classement et n'a plus gagné en Liga depuis le 16 octobre (1-0 contre Valladolid). Pour autant, les Blanquiazules seront soutenus "à distance" par leurs dirigeants, qui croient en un exploit de leur équipe, malgré la présence de Lewandowski sur la pelouse.