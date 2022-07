Barça: "Nous sommes meilleurs que le Real", lance déjà Raphinha

Très en vue lors de la nette victoire du Barça contre l’Inter Miami (6-0) en amical mardi, Raphinha a aussi ravi les supporters catalans à l’issue de la rencontre en louant la supériorité de l'équipe sur le Real Madrid.

Un but, deux passes décisives et une déclaration sur la supériorité du Barça face au Real Madrid: Raphinha (25 ans) sait se faire adopter. L’ailier brésilien a brillé pour ses débuts avec maillot du FC Barcelone lors de la large victoire contre l’Inter Miami (6-0), mardi en amical. "Je suis très content de marquer mon premier but, les choses se sont bien passées, a confié l’ancien Rennais à l’issue de la rencontre. Je me suis senti très bien. J'espère pouvoir continuer comme ça."

Aligné sur l’aile droite, le joueur arrivé en provenance de Leeds contre 70 millions d’euros s’est senti très à l’aise dans le collectif catalan. Qu’il juge meilleur que celui du Real, rival historique de son nouveau club. Il rêve même de marquer contre les Merengues, dimanche à Las Vegas.

"Jouer au Barça, c'est très facile"

"Tu veux toujours marquer contre un rival et si c’est dans un Clasico, encore plus, a-t-il ajouté. Marquer donne toujours confiance. Pour moi, nous sommes meilleurs que Madrid." L’international brésilien (9 sélections, 3 buts) s’épanouit déjà avec les Blaugrana, en attendant de combiner avec Robert Lewandowski, qui sera présenté ce mercredi. "Jouer au Barça, c'est très facile, ajoute-t-il. Ils sont tous très bons."

Raphinha veut confirmer ses bonnes dispositions aperçues en début de préparation, quatre jours seulement après sa signature. Avec un objectif en tête: participer à la prochaine Coupe du monde (du 21 novembre au 18 décembre) au Qatar avec le Brésil. "Mon rêve est de jouer au Qatar avec mon équipe nationale, a-t-il rappelé. J'espère continuer à gagner en confiance et pouvoir y parvenir."