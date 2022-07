Barça: Xavi, toujours coincé en Espagne, va rater le premier match amical du Barça aux Etats-Unis

Alors que les joueurs du FC Barcelone sont à Miami depuis samedi pour passer 17 jours aux Etats-Unis et y affronter plusieurs équipes en match amical, Xavi est toujours coincé en Catalogne. L'entraîneur du Barça n'a pas réussi à régler son problème administratif avec les autorités américaines et va rater le premier amical de son équipe contre l'Inter Miami la nuit prochaine.

Une équipe qui effectue sa préparation estivale sans son entraîneur principal, en voilà une situation pour le moins déroutante. Depuis samedi, l'effectif du FC Barcelone est arrivé aux Etats-Unis - et plus précisément à Miami - où il doit effectuer un stage de dix-sept jours, avec Robert Lewandowski, mais sans cinq joueurs considérés comme indésirables (Braithwaite, Riqui Puig, Umtiti, Neto et Mingueza). Et sans Xavi, l'entraîneur du club.

Le technicien de 42 ans est en proie à des problèmes administratifs avec son passeport et son formulaire ESTA, nécessaires pour accéder aux Etats-Unis. Selon les informations du quotidien espagnol AS, ces problèmes qui durent depuis plusieurs jours ne sont toujours pas réglés et Xavi va donc manquer le premier match amical de son équipe lors de sa tournée américaine.

Xavi devrait rejoindre son équipe à Las Vegas

Le Barça doit affronter l'Inter Miami la nuit prochaine et devra donc se passer de Xavi. C'est donc Oscar Hernandez, le frère de Xavi, qui occupera le poste d'entraîneur pour cette rencontre, avant le départ des joueurs barcelonais de Miami pour rejoindre Las Vegas jeudi, où ils affronteront notamment le Real Madrid.

Xavi devrait pouvoir rejoindre ses protégés directement à Las Vegas selon les informations de AS. Les problèmes administratifs de l'ancien joueur du Barça devraient être réglés d'ici là et il pourrait prendre l'avion à destination de la côte ouest des États-Unis mercredi.

Xavi pourra alors diriger le reste des matchs amicaux que jouera le Barça aux États-Unis, contre le Real Madrid, la Juventus et les New York Red Bulls. Le Barça a disputé sa toute première rencontre amicale contre Olot le 13 juillet dernier. Le match s'était terminé sur un nul (1-1), avec Xavi sur le banc de touche.