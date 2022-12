Barça: "Nous sommes meilleurs que Madrid", les discours remuants de Xavi avant les Clasicos

"Une nouvelle ère", la série documentaire Amazon Prime consacrée au FC Barcelone a été présentée à la presse espagnole qui en dévoile plusieurs extraits ce mardi.

Le championnat espagnol reprend ses droits à la toute fin de l’année, le 31 décembre pour le Barça. D’ici là, Amazon Prime va faire monter la température et permettre aux supporters blaugrana de se replonger dans l’ambiance de la Liga et plus spécifiquement de leur club avec la diffusion d’un documentaire en cinq épisodes, nommé "FC Barcelone, une nouvelle ère", lequel était présenté à Barcelone hier soir. Il retrace le fil des des deux dernières saisons riches en événements (départ de Lionel Messi en 2021, élection de Joan Laporta, nombreuses claques sur le plan sportif…), et traite du processus de reconstruction de l’équipe sous l’égide de Xavi.

As a dévoilé un avant-goût de ce qui sera bientôt révélé aux téléspectateurs, avec le récit des discours d’avant-match de l’entraîneur espagnol, ancien milieu emblématique du club, et de leur effet sur ses joueurs. Il y a neuf mois, le Barça humiliait le Real Madrid (4-0) au Bernabéu et Xavi tenait ses propos avant le match: "Curieusement, aujourd'hui est le jour où je suis le plus serein, je pensais que je serais plus tendu, plus nerveux, mais je suis très calme, savez-vous pourquoi ?", interroge-t-il sur la séquence révélée par AS. Alba répond alors: "Parce que nous allons gagner."

Galvanisé par la réponse de son joueur, Xavi s’enflamme et poursuit: "Parce que vous avez montré que vous donnez tout sur le terrain, c'est une journée où il faudra faire preuve de patience et avoir de la personnalité. C'est le match que nous voulons, si vous donnez tout sur le terrain et que vous vous comportez comme une équipe, nous sommes meilleurs que Madrid. Je paierais pour jouer, vraiment, je paierais pour jouer." Deux mois plus tôt, alors qu’il attendait avec impatience de disputer son premier Clasico, Xavi avait pu jauger la force de ses discours à l’occasion de la Supercoupe.

Cette fois-ci, il s’était servi d’une déclaration pour haranguer ses joueurs: "Vous avez vu Kroos hier ? Il ne voit pas le Barça gagner, ce serait un miracle que le Barça gagne. J’ai de la fierté les gars, nous devons aller en finale et gagner la coupe." Le match s'est terminé par la victoire du Real Madrid (3-2) en prolongation, mais l'entraîneur blaugrana avait reconnu après coup avoir décelé un changement dans son équipe ce jour-là: "Nous nous sommes débarrassés de nos complexes d'une certaine manière, nous en avions, mon sentiment est que nous avons perdu, mais Madrid ne nous a pas battus. Cela nous a permis de retrouver un peu d'estime de soi et de la fierté que nous avions perdues ces dernières années dans les derbies."