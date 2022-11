Coupe du monde 2022: Xavi fustige "les critiques injustes" adressées au Qatar

L'entraîneur du Barça pense que la compétition organisée dans le petit émirat gazier du Golfe laissera "un héritage très positif".

L’entraîneur du Barça, Xavi, qui fut aussi celui d’Al Sadd (Doha) au Qatar, dans un passé pas si lointain, est allé à rebours de la critique générale qui fustige l’aberration écologique que constitue l’attribution de la Coupe du monde à un pays jugé rétrograde en matière de droits humains. L’ancien milieu emblématique du Barça croit au contraire que ce Mondial est "une chance pour la culture arabe" et qu’il laissera un héritage "très positif", assurant qu’il permettra aux gens de comprendre "ce qu’est vraiment le Qatar".

Xavi donne aussi ses favoris

"C'est très bien pour la culture arabe de pouvoir se faire connaître dans le monde au-delà des préjugés et des critiques injustes qui ont été faites sur ce pays et cette région", a commenté Xavi auprès de Marca après un match avec des expatriés espagnols vivant à Doha. Sur le plan strictement sportif, l'ancien vainqueur de la Coupe du monde avec l'Espagne en 2010, estime que "nous allons avoir une Coupe du monde très intéressante" et place l'Espagne dans le groupe des favoris avec "le Brésil, la France et l'Argentine", si toutefois les partenaires de Lionel Messi "parviennent à surmonter la situation compliquée dans laquelle ils se sont mis".

L’Argentine a rebondi après sa défaite inaugurale face au Japon en disposant du Mexique (2-0) grâce notamment à un but splendide de "La Pulga". Quant à l’Espagne, qui aurait pu décrocher sa qualification dès hier soir, elle a été tenue en échec par l’Allemagne (1-1). Rien n’est joué dans le groupe E avant la 3e et dernière journée, toutes les équipes sont encore susceptibles de se qualifier. L’équipe de France est pour l’instant la seule à être assurée de voir les huitièmes, un stade de la compétition que pourrait rejoindre le Brésil en cas de victoire contre la Suisse ce lundi (17h). Un match que la Seleçao devra disputer sans son n°10 Neymar, touché à la cheville.