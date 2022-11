Liga: un docu-série sur les deux dernières années du Barça diffusé sur Amazon en décembre

Le FC Barcelone a annoncé la mise en ligne en décembre d’un docu-série sur la vie du club de ces deux dernières saisons. Il comprendra cinq épisodes et sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo.

Après la Juventus, Tottenham ou Arsenal entre autres, le Barça aura aussi droit à sa série sur une plateforme. Le club a annoncé ce jeudi la diffusion, en décembre sur Amazon Prime, du documentaire nommé "FC Barcelone, une nouvelle ère".

Le produit comprendra cinq épisodes et parcourra les montagnes russes des deux dernières saisons riches en évènements entre le départ de Lionel Messi en 2021, l’élection de Joan Laporta, les évictions de Quique Setien et de Ronald Koeman ou les nombreuses claques sur le plan sportif.

Le point de départ du récit sera d'ailleurs l’humiliation subie contre le Bayern Munich (2-8) en quart de finale du Final 8 de la Ligue des champions. "Le FC Barcelone et Prime Video présentent "FC Barcelone, une nouvelle ère", une série documentaire qui révèle les tenants et les aboutissants des deux dernières années du Club vu du point de vue de l'équipe première, explique le club dans un communiqué. Les docu-séries produites par Barça Studios traitent du processus de reconstruction de l’équipe et de la régénération économique et institutionnelle de l'entité. Une histoire interne qui commence lorsque le Barça a connu l'un des résultats les plus douloureux de son histoire avec la défaite 2-8 à Lisbonne contre le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions et se termine avec la pré-saison 2022/23 et la signature de nouveaux joueurs, menés par Robert Lewandowski. "

Les départs de Suarez, Messi et Koeman dans la série

Derrière ce qui ressemble souvent à un bel exercice de communication, le club promet de ne rien cacher du "passage de Quique Setién, du départ de Luis Suárez, de l'éloignement de Leo Messi du conseil d'administration de Josep María Bartomeu, la dernière saison de l'Argentin au club, l'entrée du nouveau conseil d'administration du président Laporta, l'émotion de Messi lors de ses au-revoirs, la fin du passage de Ronald Koeman et comment la signature de Xavi en tant que nouvel entraîneur du Barça a été clôturée".

Le timing peut surprendre, alors que club, désormais entraîné par Xavi, n’a rien gagné depuis le début de "cette nouvelle ère" même s’il figure en tête de la Liga avec deux points d’avance sur le Real Madrid. Elle intégère le vent d’optimisme insufflé par le recrutement ambitieux de l’été dernier, avec les signatures de Lewandowski, Kounde, Christensen, Kessie, Marcos Alonso, Bellerín et Pablo Torre ou la prolongation d'Ousmane Dembélé. Le documentaire promet de rentrer dans l’intimité du vestiaire et d’assister ainsi aux causeries de Xavi, notamment celle avant la victoire dans le Clasico cette saison.