Barça: Piqué bientôt contraint de jouer avec un maillot au nom de Shakira?

Après Drake lors du Clasico, Shakira pourrait être la prochaine à bénéficier d'un encart publicitaire sur le maillot du Barça, dans le cadre du partenariat entre le club catalan et Spotify.

Selon plusieurs médias espagnols ce mercredi, Gerard Piqué pourrait bien avoir à porter le nom de son ex sur son maillot lors d'une prochaine rencontre du Barça.

Spotify pourrait mettre à l'honneur Shakira sur la tunique du Barça

Dans le cadre du partenariat entre les Blaugrana et le géant du streaming musical Spotify, des opérations ponctuelles de sponsoring peuvent en effet avoir lieu sur la tunique catalane. Le week-end dernier lors du Clasico face au Real, les Barcelonais avaient ainsi fait apparaître le logo du rappeur Drake, un hibou, pour célébrer les 50 milliards d'écoutes du Canadien sur la plateforme. Et il se pourrait que la prochaine artiste à l'honneur ne soit nulle autre que Shakira, l'ancienne madame Piqué.

Une rupture douloureuse mise en chanson?

La chanteuse colombienne s'apprête à sortir son nouveau single "Monotonia" le 19 octobre. Un morceau résolument triste, et peut-être en lien avec sa rupture avec le footballeur, si l'on en croit les premiers extraits diffusés sur ses réseaux sociaux. Sur une vidéo partagée sur son compte Instagram, on peut voir un coeur humain piétiné avec pour légende: "Je n’ai jamais rien dit mais ça fait mal. Je savais que ça pouvait arriver". Un accord serait en passe d'être trouvé avec le Barça pour une promotion de ce futur single sur le maillot blaugrana.

Pour rappel, Gerard Piqué et Shakira ont entretenu une relation de 11 ans et ont eu deux enfants, Sasha et Milan. Le couple a annoncé leur séparation il y a quatre mois, début juin.