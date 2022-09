"J'ai mis ma carrière au second plan (...) afin qu’il puisse jouer au football et gagner des titres", Shakira se confie sur son divorce avec Piqué

Dans un entretien à Elle, Shakira est revenue pour la première fois sur son divorce avec Gérard Piqué, officialisé en juin dernier. La chanteuse colombienne fait part de sa déception sur la fin de son idylle avec le défenseur du FC Barcelone.

Après douze ans de relation, Gérard Piqué et Shakira ont officialisé leur séparation en juin dernier. Cette relation entre le défenseur du FC Barcelone et la chanteuse colombienne mondialement connue, entamée en marge de la Coupe du monde 2010, était l'une des plus médiatiques du monde du sport.

Dans un entretien à Elle, Shakira est revenue pour la première fois sur son divorce avec Gérard Piqué. "Je peux seulement dire que j’ai mis tout ce que j’avais dans cette relation et ma famille. J’ai mis ma carrière en second plan et je suis venue en Espagne, pour le soutenir afin qu’il puisse jouer au football et gagner des titres, a confié l'interprète de Waka Waka (This time for Africa), l'une des chansons officielles de la FIFA pour la Coupe du monde 2010. C’était un sacrifice d’amour."

"J'ai l'impression que tout cela n'est qu'un mauvais rêve"

Deux garçons sont nés de cette romance entre Shakira et Gérard Piqué: Milan (9 ans) et Sasha (7 ans). "J’ai essayé de cacher cette situation devant mes enfants, a expliqué l'artiste sur son divorce. J’essaie de les protéger, car c’est ma priorité dans la vie." Pour autant, ses deux fils "entendent des choses à l’école de la part de leurs amis ou ils tombent sur des nouvelles désagréables en ligne, et ça les affecte."

Shakira admet avoir été "déçue" sur la fin de son histoire avec Gérard Piqué car elle pensait que son couple était "sacré". " J’ai l’impression que tout cela n’est qu’un mauvais rêve et que je vais me réveiller à un moment donné. Mais non, c’est réel", a déclaré la star.

La presse espagnole avait rapidement rapporté que ce divorce était dû à une infidélité de Gérard Piqué, ce que Shakira ne souhaite pas commenter. "Nous avons un travail à faire pour ces deux garçons incroyables, et j'ai confiance que nous trouverons ce qui est le mieux pour leur avenir, leurs propres rêves dans la vie, et ce qui est une solution équitable pour toutes les personnes impliquées. Et j'espère et j'apprécierais qu'on nous laisse l'espace nécessaire pour le faire en privé", a conclu la mère de deux garçons.