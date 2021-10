Barça: qui est Sergi Barjuan, l'entraîneur qui assure l'intérim en attendant Xavi

Entraîneur de la réserve, chargé d'assurer l'intérim entre Koeman et son successeur, Sergi Barjuan sera sur le banc du FC Barcelone ce samedi face à Alaves (21h).

L’avant-Xavi ou l’après-Koeman? Ce samedi face à Alaves, Sergi Barjuan prendra les rênes du Barça avant l'arrivée du prochain entraîneur, qui sera très probablement Xavi. Ancien joueur de la Dream Team revenu au club cet été pour entraîner l'équipe réserve, il aura la lourde charge de relancer le FC Barcelone, neuvième de Liga.

· Un grand ami de Joan Laporta

Arrivé sur le banc de l’équipe première du Barça après seulement neuf matchs avec la réserve, Sergi Barjuan pourra compter sur le soutien de son président Joan Laporta, un ami de longue date. En conférence de presse, le dirigeant catalan a défendu l’entraîneur intérimaire: "Il est un homme de club et a l'expérience d'avoir déjà fait ce type de travail. Sergi est un homme du pays et connaît le système. Il est membre de la "Dream Team". Il connaît parfaitement notre philosophie. Il a toute notre confiance et nous savons qu'assumer cette gestion est une chose complexe. À partir de ce dimanche, il sera assis sur le banc et il y restera jusqu'à l'arrivée du nouvel entraîneur."

Pendant la campagne électorale, Sergi Barjuan avait apporté publiquement son soutien à Joan Laporta. Une très bonne relation qui lui a ouvert les portes de l'équipe réserve du Barça cet été après le licenciement controversé de García Pimienta.

· Un jeu défensif avec le Barça B

Après des piges à Huelva, Almeria et Mallorca, sans grand succès, Sergi Barjuan est donc revenu au FC Barcelone, où il avait déjà gagné le championnat d’Espagne avec les U18. Un retour dans des circonstances assez floues, puisque son prédécesseur, Garcia Pimienta, faisait l’unanimité auprès des suiveurs de la Masia. Sergi Barjuan, qui s’affiche comme un amoureux du jeu de position, voulait donc s’inscrire dans la continuité de ce qu’il avait pu faire. Après neuf matchs, le bilan du passage du désormais nouveau technicien blaugrana sur le banc de la réserve est assez maigre: le Barça B est onzième de troisième division, à douze points du leader.

L’entraîneur n’a pas su imposer sa patte, et il était difficile de lire le projet de jeu qu'il souhaitait mettre en place durant cette courte période. Même s'il avait annoncé dès son arrivée vouloir jouer avec un jeu de possession qui ne soit pas stérile. Adepte du 4-3-3, il demande à ses joueurs d’attaquer la profondeur, avec de faux ailiers. Une exception à la règle instituée dans le reste des équipes de jeunes de la Masia, où l’on ne demande que des ailiers naturels. Pourtant le jeu proposé par la réserve est finalement loin de ces considérations et Sergi Barjuan essuyait déjà les premières critiques.

Son Barça B a marqué très peu de buts (seulement huit en neuf matchs) et en a concédé très peu (sept buts encaissés). À cinq reprises, la réserve n’a écrit aucun but et trois rencontres se sont terminés par un 0-0. Prêtant énormément d’attention à la cohésion au sein de son groupe, Sergi Barjuan a déjà pointé du doigt ses jeunes joueurs pour leurs attitudes solitaires sur le terrain. "Chacun partait à la guerre de son côté et au lieu de nous aider, ces choses travaillent contre nous", avait-il critiqué après une défaite 2-0 contre Castellon mi-octobre. Sans en dire plus sur le style de jeu qu’il souhaite mettre en place face à Alaves (21h samedi), il a éludé rapidement la question en conférence de presse: "Il est difficile de changer beaucoup de choses avec un délai aussi court. Il y a un style non négociable ici mais il faut trouver les solutions… Au final tout est clair: la balle doit rentrer."

· Membre de la Dream Team de 1992… avec Koeman

Arrivant sur le banc du Barça après l'éviction de Ronald Koeman, Sergi Barjuan a lui-même joué avec l’ancien défenseur. Ensemble, ils étaient membres de la "Dream team" de 1992, qui a remporté la première Ligue des champions du FC Barcelone. Barjuan a été formé à la Masia et lancé en équipe première par un certain Johan Cruyff. Il a joué en tout neuf saisons avec le Barça, de 1993 à 2002, quittant le club pour l’Atlético de Madrid.

Il est le dernier latéral gauche de renom formé à la Masia depuis Jordi Alba, dont il avait salué les bonnes performances alors qu’il était entraîneur du Zhejiang Greentown en février 2019: "Jordi Alba joue à un haut niveau depuis des années et s'est amélioré avec l'expérience. Depuis des années jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez voir l'importance qu'il a dans l'équipe première."