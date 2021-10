Barça-Real: "Je n'ai pas peur", assure Koeman

En conférence de presse avant le choc Barça-Real de la 10e journée de Liga, l’entraineur du club catalan Ronald Koeman s’est exprimé sur un éventuel pessimisme chez les supporters.

Auteur d’un début de saison difficile, le FC Barcelone a pu engranger de la confiance avec les deux dernières victoires face à Valence (3-1) et le Dynamo Kiev (1-0). Un regain de forme dont les Barcelonais auront besoin pour faire face au Real Madrid, ce dimanche à 16h15. En conférence de presse d'avant-match, Ronald Koeman a cependant été interrogé sur le pessimisme des supporters et sur la possibilité que cet état d'esprit gagne l'effectif de l'actuel 7e du classement.

"Je ne sais pas si les supporters ont ce manque de confiance, a-t-il d'abord répondu. Nous, nous ne l’avons pas. Nous savons ce qu’on peut faire et nous voulons le montrer".

"Pour un Clasico, il n’y a pas de favori clair. Nous jouons à domicile, nous avons notre peuple, a-t-il ajouté. Je n’ai pas cette peur. Nous voulons démontrer une fois de plus que nous avons une bonne équipe".

"Nous sommes sur la bonne voie"

Face à un Karim Benzema en grande forme (neuf but en huit matchs) et un Vincius Junior efficace devant les buts (cinq buts en huit rencontres), la défense des Barcelonais devra être solide pour résister aux vagues des Madrilènes. D'autant que Ronald Araujo ne sera pas disponible pour ce choc.

Mais devant les médias, le technicien néerlandais a exprimé sa confiance en ses joueurs pour montrer aux observateurs du foot que le Barça a encore les moyens de rivaliser avec son rival: "C’est l’un des matchs importants et il y a encore une longue saison à venir. (…) Nous sommes sur la bonne voie et le résultat est très important. Nous devons jouer sans peur, montrer que l’on peut gagner et montrer ce désir dès le départ".