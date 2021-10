Barça-Real: les compliments de Piqué pour Benzema avant le Clasico

De passage ce vendredi sur la chaîne espagnole Movistar, invité par l'émission Vamos, Gérard Piqué a abordé les enjeux du prochain Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, qui aura lieu ce dimanche (16h15) au Camp Nou lors de la 10e journée de Liga. Le défenseur catalan en a profité pour féliciter Karim Benzema, très en forme ces derniers mois.

A l'occasion du Clasico ce dimanche (16h15) au Camp Nou, le Barça a l'occasion de passer au classement en Liga devant le Real Madrid. Ce qui, au vu du début de saison du club catalan, serait une bonne raison de retrouver le sourire après des semaines compliquées. Habitué de ce rendez-vous, Gérard Piqué a lancé les hostilités ce vendredi, invité par la chaîne Movistar.

"Un Clasico, c'est d'une certaine manière un match qui vaut plus de 3 points, a lancé Piqué lors de l'émission Vamos, sur la particularité de cette rencontre. Battre ton éternel rival te donne de la force, du moral et de la confiance. C'est très important dans ce sport."

"Le départ de Cristiano lui a libéré de la place"

S'il souhaite profiter de ces rendez-vous importants, ne sachant pas combien de temps il pourra encore jouer, Gérard Piqué ne veut pas non plus laisser le poids de la pression sur les épaules d'Ansu Fati. "Il a bientôt 19 ans et il faut être réaliste avec le gamin", a déclaré l'emblématique défenseur.

Gérard Piqué a eu l'occasion d'aborder aussi son face-à-face avec Karim Benzema, qui brille en ce moment avec le club merengue, au sommet de son art avec 11 buts marqués et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, en 11 matchs. "Nous connaissons la difficulté d'être au marquage sur Benzema, a admis Piqué. mais nous allons passer un bon moment. Je crois que le départ de Cristiano lui a libéré de la place et il en a parfaitement profité. Karim marque plus de buts et il fait de très grandes saisons."

Actuellement 7e en Liga avec 15 points, contre 17 pour le Real Madrid, le Barça reste sur deux succès de rang ces derniers jours. Dans le sillage du retour d'Ansu Fati, les Catalans avaient renversé Valence (3-1) dimanche dernier en championnat. Puis mercredi, Gérard Piqué a offert la victoire aux siens, en Ligue des champions, face au Dynamo Kiev (1-0).