Barça-Real: Koeman fortement chahuté dans sa voiture à la sortie du Camp Nou

L'entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman s'est fait largement huer à sa sortie du Camp Nou, après la défaite 2-1 du Barça contre le Real Madrid ce dimanche.

La défaite de trop pour les supporters du Barça? Ronald Koeman s'est fait vivement huer lors de sa sortie du Camp Nou après la défaite 2-1 du FC Barcelone face au Real Madrid. L'entraîneur néerlandais est le premier à perdre ses trois premiers Clasicos après son arrivée sur le banc. Un revers qui a du mal à passer auprès des supporters, dont certains réclament la démission du coach.

Sur des images filmées par un supporter, on peut voir la voiture de Ronald Koeman être frappée par de nombreux supporters qui l'attendaient à la sortie. Au milieu de cette cohue, l'entraîneur ralentit alors que de nombreux cris et sifflets lui sont adressés, puis accélère quand la foule se dissipe peu à peu. L'un des supporters a failli grimper sur le capot du véhicule en l'absence totale de périmètre et de mesures de sécurité.

Le Barça condamne et va prendre des mesures

Plus tard dans la soirée, le Barça a condamné ces actions, sur Twitter: "Le FC Barcelone condamne publiquement les actions violentes et méprisantes endurées par notre entraîneur à la sortie du Camp Nou. Le club prendra des mesures de sécurité et disciplinaires pour que de tels actes lamentables ne se reproduisent pas.

"Nous ne sommes pas inférieurs à Madrid" se défend Koeman

En conférence de presse, Ronald Koeman s'est montré discret voire triste, après cette nouvelle défaite dans un Clasico, sa troisième en autant de rencontres face à l'ennemi juré. Il est devenu le deuxième à perdre ses trois premiers matchs contre le Real, depuis Patrick O'Connell en 1940.

Particulièrement agacé par l'occasion manquée de Dest, l'entraîneur néerlandais juge que ses joueurs n'ont tout de même pas démérités: "Nous avons été bons en première mi-temps, contrôlant bien le jeu. Nous avons eu une belle occasion de prendre la tête et c'est juste l'inverse qui s'est produit. Les détails ont une grande influence sur le résultat et c'est totalement différent de commencer par 1-0 que par 0-1." Koeman considère qu'il doit "toujours exiger plus de l'équipe, mais nous avons montré que nous ne sommes pas inférieurs à Madrid." Puis il ajoute: "Nous sommes de plus en plus proches de gagner un match contre un grand rival." Suffisant pour calmer les esprits côté catalan?