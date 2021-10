Barça-Real: le Clasico pour le leader Madrid, pas de miracle pour Barcelone

David Alaba a marqué son premier but et lancé le Real Madrid vers une belle victoire contre Barcelone (2-0) ce dimanche, lors du Clasico disputé au Camp Nou. Les Madrilènes retrouvent la première place du classement de la Liga et repoussent le Barça à cinq longueurs.

La journée des chocs européens a débuté avec le tant attendu Clasico entre le Barça et le Real ce dimanche après-midi au Camp Nou. Devant 86.422 spectateurs massés dans les tribunes de l’enceinte barcelonaise, les Madrilènes ont signé une excellente opération en l’emportant fae à leur grand rival (1-2).

Si le niveau n’a pas atteint des sommets lors de ce choc de la 10e journée de Liga, il a confirmé les dynamiques du début de saison pour les Blaugrana et les Merengue. Les Catalans sont en difficulté alors que les partenaires de Karim Benzema l’emportent sans briller.

>> Barça-Real en direct

Alaba aime le Barça

Invaincu et auteur de deux passes décisives lors de ses trois matchs contre le Barça sous le maillot du Bayern, David Alaba a encore amélioré ses statistiques ce dimanche. Un temps proche de rejoindre la Catalogne selon les mots de son ancien président Uli Hoeness, l’Autrichien s’est finalement engagé avec le Real Madrid lors du dernier mercato. Et la recrue phare de l’été madrilène a parfaitement justifié le juteux salaire offert par Florentino Perez lors du Clasico.

Malgré la possession globalement à l’avantage du Barça en début de match, un contre express du Real a puni les errements défensifs des Catalans. Servi par Rodrygo à la limite du hors-jeu, David Alaba a décoché une frappe puissante dans la lucarne opposée de Marc-André Ter Stegen (0-1, 32e). De quoi encore plus faire regretter à Sergiño Dest d’avoir envoyé son tir dans les nuages quelques minutes plus tôt.

Le Barça n’a (presque) rien montré, le Real leader

Le but inscrit par David Alaba aurait pu lancé ce Clasico mais non. Même mené, le Barça a continué de ronronner et n’a pas vraiment mis en danger la défense du Real. Finalement, la plus grosse frayeur pour Thibaut Courtois a probablement été la petite alerte physique en fin de match.

Après un dégagement, le gardien belge s’est tenu le genou à quelques minutes du coup de sifflet. Après avoir repris sa place, l’ancien de Chelsea a assisté à un nouveau contre supersonique conclu par Lucas Vazquez (0-2, 94e).

La victoire assurée, les protégés de Carlo Ancelotti se sont un peu relâchés et Sergio Aguero en a profité pour marquer son premier but avec le Barça (1-2, 97e). En vain, les Blaugrana ont perdu et Ronald Koeman se trouve plus que jamais en danger. L'entraîneur néerlandais est le premier coach culé à perdre ses trois premiers duels contre le Real depuis Patrick O'Connell entre 1935 et 1940.

Seulement huitième du classement après neuf rencontres, le club catalan accuse désormais cinq points de retard sur le rival madrilène. Le Real prendre provisoirement la première place de la Liga avant le duel entre l’Atlético et la Real Sociedad.

>> La Liga est disponible via l’offre RMC Sport-beIN Sports