Barça: retour à la compétition imminent pour Ousmane Dembélé

Absent depuis la reprise en raison d’une blessure au genou droit, l’attaquant français Ousmane Dembélé a repris l’entraînement collectif avec le Barça ce lundi. Son retour à la compétition est proche.

Enfin une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Au lendemain du Clasico perdu face au Real Madrid (1-2) au Camp Nou, le club catalan, à la peine en Liga comme en Ligue des champions, se prépare au retour de son attaquant Ousmane Dembélé. Le champion du monde français est absent des terrains depuis l’Euro 2021 au mois de juin en raison d’une blessure au genou droit. Après un aller-retour en Finlande jeudi pour aller consulter le chirurgien qui l’avait opéré le 28 juin, l’ancien joueur du Stade Rennais et du Borussia Dortmund a pu prendre part à l’entraînement collectif des Blaugrana pour la première fois de la saison ce lundi annonce les médias espagnols.

Son avenir au Barça toujours incertain

Après quatre mois d’absence, Ousmane Dembélé n’a jamais été aussi proche de renouer avec la compétition. Ronald Koeman en concertation avec le staff technique et le staff médical devra désormais décider du meilleur moment pour l’intégrer à son groupe. Ce pourrait être mercredi sur la pelouse du Rayo Vallecano ou samedi à domicile face à Alavès avec quelques jours d’entraînement dans les jambes. Mais qu’importe l’adversaire, il ne devrait jouer qu’une dizaine ou une vingtaine de minutes en fin de match.



Son retour très attendu s’accompagne d’un autre feuilleton, celui de son avenir. Le joueur est en fin de contrat au Barça en juin 2022 et n’a toujours pas prolongé. Plus les semaines passent et plus la tendance est à un départ. "Dembouz " a notamment une très belle cote en Premier League.