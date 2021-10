Mercato: Ousmane Dembélé aurait entamé des discussions avec Newcastle

Annoncé dans le viseur de Liverpool et des deux Manchester, Ousmane Dembélé plairait également aux nouveaux propriétaires de Newcastle selon . Le Français, qui verra son contrat avec le FC Barcelone prendre fin l'été prochain, aurait même commencé à échanger avec les Magpies.

De la chaleur catalane à la grisaille du nord-est de l’Angleterre. C’est un sacré changement de décor que pourrait vivre Ousmane Dembélé dans quelques mois. Alors que son contrat avec le FC Barcelone prendra fin l’été prochain, l’international français (24 ans) aurait entamé des discussions avec Newcastle, selon les informations ce mercredi de Foot Mercato. Les échanges tourneraient autour d’un bail de cinq ans avec à la clé un salaire de 15 millions d’euros par an, soit des émoluments supérieurs à ceux qu’il touche actuellement à Barcelone. Une prime à la signature de 15 millions d’euros serait également au cœur des négociations.

D'autres clubs anglais à l'affût

A Newcastle, Dembélé pourrait donc être l’une des têtes d’affiche du projet mené par le fonds souverain saoudien PIF, qui a repris le club pour plus de 350 millions d’euros et qui se dit aussi ambitieux que le PSG ou Manchester City. Actuels dix-neuvièmes de Premier League avec seulement trois points pris en huit journées, les Magpies doivent d’abord penser à se maintenir avant d’enclencher un mercato XXL. Du côté du Barça, le président Joan Laporta, fan du joueur, n’a pas abandonné l’idée de prolonger Dembélé. Mais comme l’expliquait récemment la presse espagnole, cette situation agace de plus en plus les dirigeants barcelonais, convaincus que l’entourage de Dembélé cherche à gagner du temps pour pouvoir négocier librement avec d’autres clubs à partir du 1er janvier. Voir partir gratuitement un élément acheté 105 millions d’euros au Borussia Dortmund serait un désaveu de plus pour le club blaugrana, qui avait songé à le vendre lorsque Josep Maria Bartomeu était aux commandes.

Revenu à un solide niveau la saison dernière, au point d’être convoqué pour l’Euro par Didier Deschamps, Dembélé n’a toujours pas joué le moindre match cette saison. En phase de reprise après avoir été opéré du genou droit cet été, il pourrait bientôt faire son retour à la compétition. Outre Newcastle, ses prestations devraient être suivies de près par Manchester United, Manchester City et Liverpool, eux aussi intéressés par Dembélé à en croire les médias britanniques.