Barça: retrouvailles émues entre Xavi et Iniesta à l'occasion d'un match amical face au Vissel Kobe

Le Barça, entraîné par Xavi, l'a emporté (2-0) dans ce match amical face au Vissel Kobe, une autre légende du club catalan, qui se tenait au Japon, à Tokyo.

Le match amical entre le FC Barcelone et le Vissel Kobe, organisé à Tokyo, au Japon, a été l’occasion de sceller les retrouvailles sur un terrain de football entre Xavi et Iniesta, deux légendes du club blaugrana. Les deux joueurs emblématiques du dernier âge d’or du club sous Pep Guardiola ont écrit quelques-unes des plus belles pages de l’histoire du Barça aux côtés de Lionel Messi. Les salutations furent chaleureuses entre l’entraîneur du Barça et le capitaine du Vissel Kobe, dans le couloir menant à la pelouse, avec une belle étreinte et des sourires qui traduisaient leur joie de se retrouver.

Sur le terrain, le Barça a entamé ce match hommage avec trois recrues, Pau Prim et Dani Rodríguez et l'ailier Julián Araujo, qui ont pu faire leurs débuts sous le maillot du FC Barcelone, dans un 3-4-3. L'arrière droit mexicain n'avait pu être inscrit en janvier lors de son transfert. De l’autre côté du terrain, Iniesta a bien revêtu le maillot de son club, et ce jusqu’à sortie du terrain à dix minutes du terme de la rencontre, alors qu’une rumeur circulant sur la toile indiquait qu’il pourrait changer d’équipe en cours de match. Ce qui n’est pas arrivé.

Le Barça l’a emporté 2-0 grâce à Franck Kessié et Eric Garcia, à l’issue d’un match peu rythmé. Iniesta s’est vu remettre un maillot des mains de Rafa Yuste, vice-président du FC Barcelone, avant de prendre la pose le temps d’une photo mêlant les joueurs des deux équipes. Iniesta a annoncé fin mai qu'il allait quitter un peu plus tôt que prévu le Vissel Kobe. Iniesta a rejoint le club japonais en 2018 après 16 ans passés au Barça, avec lequel il a tout gagné, notamment 4 Ligue des champions et 9 Liga.