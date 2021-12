Barça: "Selon le Real Madrid, je n’avais pas le niveau", s’amuse Pedri

Dans une interview accordée à France Football, Pedri revient sur un test effectué au Real Madrid il y a quatre ans. Le milieu de terrain du Barça, qui a reçu le trophée Kopa 2021, avait été jugé peu convaincant par le club merengue.

La petite phrase n’est pas passée inaperçue dans la capitale espagnole. Lors d'un entretien accordé à France Football, Pedri est revenu sur un essai qu’il a effectué en 2017. Le milieu de terrain était alors âgé de 15 ans. "J’avais passé une semaine de tests au Real Madrid, d’entraînement dans le froid (rires). Mais selon eux, je n’avais pas le niveau", a expliqué l’international espagnol (10 sélections), après avoir reçu le trophée Kopa, récompensant le meilleur jeune de l’année 2021.

Snobé par le club merengue, le natif des Canaries a alors décidé de tenter sa chance sur son archipel. En signant à Las Palmas. "Un choix naturel quand même, car n’importe quel enfant des Canaries rêve d’y jouer, explique-t-il. C’est l’équipe la plus importante avec Tenerife. Là-bas, j’ai énormément appris. Sans Las Palmas, je n’en serais pas là."

Une éclosion spectaculaire

Après s’être engagé avec le Barça à l’été 2019, Pedri a d’ailleurs été laissé en prêt un an dans la capitale de Grande Canarie. Avant de rejoindre la Catalogne en 2020 et de débuter sous le maillot blaugrana dès le mois de septembre en Liga. Un an plus tard, il est devenu l’un des éléments les plus prometteurs du foot mondial.

A 19 ans, il compte déjà 10 sélections pour la Roja, avec laquelle il a disputé l’Euro 2021. Le FC Barcelone n’a d’ailleurs pas traîné pour verrouiller l’avenir de son joyau. Pedri a signé mi-octobre un nouveau contrat jusqu’en 2026. Reste désormais à se débarrasser d’une blessure à la cuisse qui l’empêche de jouer depuis le mois de septembre.