Ballon d'or: les votes de Messi en tant que jury pour le Trophée Kopa

Membre du jury du Trophée Kopa, Lionel Messi a donné le plus de points à Pedri, le grand vainqueur, selon le quotidien Sport. L'Argentin a aussi tenu à récompenser un de ses coéquipiers au PSG et un grand espoir du football anglais.

Il devait trancher entre Pedri (FC Barcelone), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jérémy Doku (Rennes), Ryan Gravenberch (Ajax), Mason Greenwood (Manchester United), Nuno Mendes (PSG), Jamal Musiala (Bayern), Giovanni Reyna (Dortmund), Bukayo Saka (Arsenal) et Florian Wirtz (Bayer Leverkusen). Et le choix qu'il a fait n'est pas franchement une surprise. Membre du jury du Trophée Kopa, récompensant le meilleur joueur âgé de moins de 21 ans, Lionel Messi n’a pas fait dans l’original.

Un trio Pedri-Mendes-Bellingham pour Messi

Selon le quotidien Sport, il a d’abord attribué trois points à son ancien coéquipier Pedri, le grand vainqueur. Le jeune milieu du Barça (19 ans), qui a impressionné le monde du football par sa maturité et son aisance technique au cœur d’une saison marathon, a succédé au palmarès à Kylian Mbappé (2018) et Matthijs de Ligt (2019), aucun prix n'ayant été remis en 2020 en raison de la crise du coronavirus. Derrière Pedri, Nuno Mendes et Jude Bellingham ont respectivement reçu deux et un points de la part de Messi, qui faisait partie des anciens vainqueurs du Ballon d’or chargés de choisir le lauréat parmi les dix pépites en compétition.

Après Pedri, l'Argentin a donc tenu à récompenser son nouveau coéquipier portugais au PSG et le phénomène anglais du BvB, qui ont respectivement pris les deuxième et troisième places au classement de ce Trophée Kopa. Pour le reste du palmarès, les Ballons d’or masculin et féminin ont été remportés par Messi et la joueuse du Barça, Alexia Putellas. Gianluigi Donnarumma a décroché le Trophée Yachine du meilleur gardien, alors que Robert Lewandowski a eu droit à un petit lot de consolation en repartant avec le prix de meilleur buteur de l’année.