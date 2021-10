Barça: Tebas explique comment Laporta aurait pu prolonger Messi

Parti contre toute attente au PSG cet été, Lionel Messi a pendant longtemps attendu l’aval de la Liga pour prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Faute de moyens financiers, le club catalan a dû laisser partir son joueur fétiche gratuitement. Le président de la Liga, Javier Tebas, explique comment cette affaire aurait pu bien se finir pour Barcelone.

À cause de sa masse salariale démesurée, le FC Barcelone n’a pas pu obtenir l’aval de la Liga pour prolonger le contrat de Lionel Messi, parti au PSG, au grand regret des Catalans. Le président de la Liga, Javier Tebas, a dévoilé dans une interview accordée à la Cadena Cope comment Joan Laporta aurait pu prolonger le contrat de l’attaquant argentin: "Laporta a signé des joueurs comme Depay et Agüero. S’il n’avait pas signé ces joueurs, Messi aurait pu rester" a-t-il déclaré.

Tebas affirme que Laporta avait "accepté de signer l’accord CVC"

Avec l’accord de vente de 10% du capital de la Liga au fond d’investissement CVC Capital Partners, il aurait peut-être été possible au FC Barcelone de prolonger Lionel Messi. Une possibilité que le président de Barcelone Joan Laporta a rejetée mais qu'il aurait accepté de prime abord selon Javier Tebas: "J'ai dîné en juillet chez Laporta et il a accepté de signer l'accord CVC. Je ne sais pas si Messi en serait ressorti renouvelé, mais j'ai ensuite reçu un appel : 'Pouvons-nous accélérer le CVC ? Messi devient nerveux'". Après tous ces rebondissements et la non-prolongation de Lionel Messi, les dires de Javier Tebas ne devraient pas ravir les fans barcelonais.