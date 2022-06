Barça: tension entre Xavi et ses joueurs sur un match amical en Australie

En mai dernier, les joueurs du Barça auraient critiqué le fait d’aller jouer un match amical en Australie pour clôturer la saison. D’après El Periodico, l’entraîneur Xavi leur aurait répondu que c’est ce match qui permettait notamment de payer leurs salaires.

Pour cinq millions d’euros, le FC Barcelone avait convenu de disputer fin mai un match amical à Sydney contre une équipe All Star du championnat australien. Quelques jours après la fin du championnat espagnol, les joueurs du Barça se seraient bien passés de ce voyage au bout du monde et l’ont fait savoir à leur entraîneur, Xavi.

Mais d’après le quotidien espagnol El Periodico, le coach blaugrana aurait réagi assez sèchement afin de recadrer ses joueurs. Le Catalan a réuni son groupe dans le vestiaire et expliqué que les bénéfices de ce match amical servaient notamment à payer les salaires des joueurs.

"Mettez sur la table cinq millions d’euros de votre poche, je les amène au président"

"Maintenant, si vous mettez sur la table cinq millions d’euros de votre poche, je les amène au président et on ne va pas en Australie", a même proposé Xavi à son groupe, sachant que la masse salariale du Barça est l’une des plus élevées d’Europe.

Les joueurs n’ont finalement pas sorti leur chéquier et ont bien pris l’avion jusqu’à Sydney. Le 25 mai, les Catalans se sont imposés 3-2 grâce à des buts d’Ousmane Dembélé, Adama Traoré et Ansu Fati.