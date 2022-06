Barça: Piqué aurait passé un pacte avec Xavi, qui serait prêt à le garder

Contrairement à certaines informations parues en début de semaine dans la presse espagnole, Xavi n'aurait pas l'intention de se séparer de Gerard Piqué durant l'été. Le défenseur du Barça se serait montré rassurant sur sa motivation.

Gerard Piqué sera bien dans l’effectif du FC Barcelone la saison prochaine. C’est ce qu’affirme le quotidien AS ce mercredi. En opposition, donc, à une information parue en début de semaine dans le journal Sport, convaincu que Xavi a montré la porte à son défenseur central. Pour AS, l’entraîneur du Barça ne lui a pas du tout dit qu’il ne comptait plus sur lui ni qu’il était temps qu’il se trouve un autre club. Il lui aurait en revanche mis un gentil coup de pression lors d’une récente discussion.

"Je veux que tu sois focus à 100% et totalement concentré sur le football, si tu ne te sens pas capable, alors tu n'es pas bon pour moi", aurait lancé Xavi, en substance, à son ex-coéquipier. L’ancien maître à jouer du club blaugrana ne veut plus que Piqué se disperse trop avec ses activités dans le monde du business, lui qui s’est véritablement lancé dans le monde des affaires via sa société Kosmos. Ces dernières années, il a notamment transformé la Coupe Davis de tennis, investi dans des restaurants, monté une entreprise de jeux vidéo, lancé une coupe du monde de ballon de baudruche avec un célèbre streameur (Ibai Llanos, plusieurs millions de fans sur Youtube, Twitch et Twitter) et touché aux NFT. Sans oublier le club de foot qu’il a racheté, le FC Andorre.

Piqué très réceptif

Au-delà de toutes ces activités, Piqué a aussi fait parler de lui sur le terrain extra-sportif en raison de sa séparation avec Shakira, ce qui a eu pour effet de relancer des rumeurs sur sa vie nocturne. Pour Xavi, il est temps que l’international espagnol de 35 ans mette tout cela de côté pour se focaliser pleinement sur le football et sur le Barça. Piqué aurait été très réceptif à ce discours et aurait rassuré son coach sur sa motivation pour les semaines à venir. Après ce pacte, une nouvelle réunion devrait avoir lieu entre les deux hommes en juillet pour définir plus précisément le rôle que jouera Piqué. Est-il toujours un titulaire dans l’esprit de son entraîneur ou passe-t-il désormais derrière Eric Garcia et Ronald Araujo, en attendant l'arrivée éventuelle de renforts durant ce mercato estival (Andreas Christensen, Jules Koundé...) ?

Piqué, qui avait raté la fin de saison dernière en raison d’une blessure, est encore sous contrat jusqu’en 2024. L’été dernier, il avait accepté de baisser son salaire pour permettre au Barça d’enregistrer la signature de Memphis Depay.