Arsenal: Smith-Rowe snobé par Chelsea car jugé trop petit et trop maigre

Révélation d'Arsenal, Emile Smith-Rowe ne cesse de confirmer son potentiel. Le milieu offensif, tout juste appelé en équipe d'Angleterre, aurait pourtant pu ne pas rejoindre les Gunners. Mais Chelsea avait refusé de l’engager.

Malgré l’arrivée de Martin Odegaard à Arsenal lors du dernier mercato estival, Emile Smith Rowe (21 ans) enchaîne les titularisations. Aperçu à plusieurs reprises l’année passée, cette saison est celle de la confirmation pour le milieu offensif, tout juste convoqué en équipe nationale d'Angleterre après avoir dû batailler pour se faire une place dans le monde professionnel.

Si son talent a rarement été mis en doute, sa condition physique lui a souvent joué des tours. En conférence de presse, l’Anglais aux quatre buts en onze matchs de Premier League a révélé pourquoi Chelsea l’avait recalé quand il était plus jeune: "J’y suis allé pendant environ trois ou quatre semaines. Mais à l’époque, j’étais assez petit, vraiment maigre et je n’arrêtais pas de me faire pousser le ballon. Je ne m’impliquais pas assez et ne touchais pas assez le ballon, c’est ce que j’ai ressenti à l’époque, pourquoi je n’ai pas été accepté."

Smith Rowe a néanmoins précisé qu’Arsenal ne s’est jamais vraiment focalisé sur son physique à ses débuts: "Quand je suis allé à Arsenal, ils ne semblaient pas s’inquiéter de mon physique. Mais en grandissant, je suis devenu plus fort."

Comment Arteta l’a aidé dans son développement

Pour développer sa condition, le joueur de 21 ans a pu compter sur l’aide de son entraîneur Mikel Arteta et du staff, surtout pour réguler certaines habitudes alimentaires: "Je n’avais pas l’habitude de bien manger pour être honnête, confie Smith Rowe. J’avais des crampes après 60 minutes. Je ne mangeais pas très bien (…) J’ai essayé de supprimer autant que possible le chocolat et les plats à emporter. Le club m’a choisi un chef qui vient chez moi maintenant."

Le meneur de jeu a aussi délivré une dernière anecdote qui devrait ravir les fans des Gunners. Selon Smith Rowe, le club rival Tottenham était très intéressé par ses services, mais l’Anglais a préféré décliner la proposition: "Je pense que les Spurs étaient intéressés quand j'avais 15 ou 16 ans. Pour être honnête, je n'y étais pas très enclin, étant un fan d'Arsenal, même si c'est bien d'avoir toutes ces équipes intéressées."