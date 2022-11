Barça: Copié-collé? La drôle de similitude entre le but de Raphinha contre Osasuna et celui avec le Brésil contre la Tunisie

Raphinha a inscrit le but de la victoire du Barça contre Osasuna, ce mardi en Liga (2-1), d'une tête lobée. L'ailier brésilien avait fait la différence exactement de la même façon en septembre avec la Seleçao.

Un ballon botté à proximité de la ligne médiane, un appel plein axe à la limite du hors-jeu, une tête en arrière qui lobe le gardien et finit au fond des filets. Ce but, Raphinha ne l'a pas seulement marqué mardi soir lors de la victoire 2-1 du FC Barcelone sur la pelouse d'Osasuna. Six semaines plus tôt, l'ailier brésilien avait brillé peu ou prou de la même façon avec son équipe nationale.

En match amical au Parc des Princes, le 27 septembre, Raphinha avait ouvert le score avec le Brésil contre la Tunisie (la Seleção s'était imposée 5-1). La passe décisive avait été réalisée par Casemiro, tandis que celle contre Osasuna a été accomplie par Frenkie de Jong.

Il sera au Qatar

Osasuna-Barça était le 18e match de Raphinha sous les couleurs du Barça, qu'il a rejoint lors du mercato estival. L'ancien Rennais, passé ensuite à Leeds, compte désormais deux buts en championnat, mais aussi quatre passes décisives toutes compétitions confondues.

Sans surprise, Raphinha figure dans la liste des 26 joueurs sélectionnés par Tite pour disputer la Coupe du monde 2022. Il compte 11 sélections et 5 buts avec l'équipe nationale.