Barça: une offensive de l’AC Milan pour Umtiti ?

Avec l’absence pour plusieurs mois de Simon Kjaer, l’AC Milan devrait recruter lors du mercato hivernal un défenseur central. Selon Sport, les Milanais pourraient lancer prochainement une offensive afin de recruter Samuel Umtiti.

Titulaire indiscutable lors de ses premières saisons au sein de la charnière centrale du FC Barcelone, Samuel Umtiti (28 ans) n’est plus que l’ombre de lui-même depuis plusieurs mois. En plus d’enchainer les pépins physiques, le défenseur ne joue pas, même lorsqu’il est disponible. Que ce soit avec Ronald Koeman ou Xavi, le Français n’a disputé aucun match avec les Catalans depuis le début de la saison.

Invité par ses dirigeants à se trouver un nouveau point de chute, le joueur de 28 ans pourrait voir un club prestigieux s’intéresser à son cas, à savoir l’AC Milan. Blessé à un ligament, le Danois Simon Kjaer ne pourra pas rejouer avant plusieurs mois et l’entraîneur du club italien Stefano Pioli souhaite recruter un défenseur lors du mercato hivernal. D’après Sport, Umtiti est sur la short-list des Milanais.

L’ancien Lyonnais avait déjà été proposé par le Barça l’été dernier, mais le directeur sportif Paolo Maldini n’avait pas donné suite. Selon le média catalan, la donne pourrait changer au mois de janvier. Les prochaines semaines nous diront si les Milanais ont l’intention d’aller plus loin dans ce dossier.

Umtiti: "Je veux démontrer que j’ai le niveau pour jouer ici"

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo en octobre dernier, Umtiti avait affirmé vouloir récupérer une place de titulaire à Barcelone et qu’un départ n’était pas à l’ordre du jour: "Je ne me vois pas jouer dans un autre club, non. Impossible. C’est très clair pour moi. Je veux démontrer que j’ai le niveau pour jouer ici. Le Barça, c’est ma vie". Les Milanais sont prévenus, il faudra être convaincant pour recruter le champion du monde 2018.