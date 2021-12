Mercato: Ousmane Dembélé serait courtisé par Tottenham

En fin de contrat l'été prochain, Ousmane Dembélé n'a toujours pas trouvé d'accord avec le FC Barcelone pour une prolongation. Selon le quotidien Mundo Deportivo, Tottenham compte profiter de la situation pour recruter le Français sans débourser la moindre indemnité de transfert.

Pour Joan Laporta, il est tout simplement "meilleur que Kylian Mbappé". Xavi, lui, le considère comme "un joueur clé pour le futur, peut-être le meilleur au monde à son poste". Malgré ces signes de confiance de la part de son président et de son entraîneur, Ousmane Dembélé continue de jouer avec les nerfs du FC Barcelone. Alors que son contrat expire dans sept mois, en juin 2022, le champion du monde (24 ans) n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour une prolongation. Une situation qui commencerait à agacer en interne.

Selon la presse espagnole, le Barça estime que le clan du Français cherche à gagner du temps pour se rapprocher du 1er janvier, date à partir de laquelle Dembélé pourra négocier et s’engager avec le club de son choix, avant de le rejoindre libre cet été. Ce scénario pourrait lui garantir une belle prime à la signature. Par exemple en Angleterre. Après Newcastle et Manchester United, une autre écurie de Premier League aurait manifesté son intérêt pour l’ancien Rennais : Tottenham. D’après les informations de Mundo Deportivo ce samedi, les Spurs seraient prêts à lui offrir un salaire important et un statut de titulaire.

Laporta attend une réponse

Son profil plairait surtout à Fabio Paratici, le directeur du football de Tottenham, qui avait déjà tenté de le recruter lorsqu’il était le directeur sportif de la Juventus. Pour lui, Dembélé a toutes les qualités pour s’intégrer dans le 3-4-3 cher à Antonio Conte, en quête d'éléments offensifs. Dembélé, lui, n'aurait pas encore tranché pour son avenir, alors que le Barça attendrait une réponse avant le 15 décembre prochain. "Il souhaite rester. On a une très bonne relation, on veut qu'il reste. Mais ce sont des situations qui exigent des négociations", a indiqué Laporta vendredi sur la chaîne TV3.

"Je suis persuadé qu'il n'y a pas que le côté économique qui importe, il y a aussi le projet sportif, c'est fondamental. Pour le projet sportif, je crois qu'il en est adéquation. Les chiffres, ça ne dépend pas de moi, ça concerne le club et l'entourage du joueur. Soyons positifs : on préfère penser qu'il va prolonger ici. Mais même dans le cas contraire, s'il a un contrat, il jouera", a souligné pour sa part Xavi, qui pourrait aligner Dembélé d'entrée ce samedi face au Betis Séville (16h15) en championnat.