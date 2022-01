Barça: Xavi remercie les deux sauveurs de son équipe

Xavi, entraîneur du FC Barcelone, a soufflé après la victoire de son équipe contre Majorque (1-0), dimanche lors de la 19e journée de Liga. Un succès assuré grâce à un but de Luuk de Jong et un grand Marc-André ter Stegen.

Le Barça a débuté l’année 2022 par un succès important dans la course au podium, dimanche à Majorque (0-1), lors de la 19e journée de Liga. Luuk de Jong a inscrit l’unique but de rencontre juste avant la pause 44e). Longtemps bousculés, les Catalans ont tenu cette victoire qui leur permet de remonter à la cinquième place à une longueur de l’Atlético de Madrid, 4e, et deux du Betis Séville, troisième. Une excellente opération qui ravit Xavi.

"Le premier objectif de cette saison est de finir en position de se qualifier pour la Ligue des champions, et aujourd'hui on est à un point de cet objectif, a-t-il rappelé. Cette victoire nous conforte dans nos idées, conforte notre projet. Elle est précieuse, très précieuse."

"Luuk est un professionnel incroyable"

L’entraîneur en a profité pour saluer la performance de deux hommes: le buteur Luuk de Jong, souvent critiqué depuis le début de son prêt en provenance du FC Séville, et le gardien Marc-André ter Stegen, auteur d’un arrêt magnifique en fin de match.

"Marc nous a sauvés à la fin, je suis très heureux pour lui, pour Luuk aussi, ils nous ont sauvés, a insisté Xavi. L'équipe m'a rempli d'illusion, sincèrement. Luuk est un professionnel incroyable. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais comme il s'entraîne, comme il se sacrifie, il est un modèle pour tout le vestiaire. On verra dans le futur s'il y aura des départs mais aujourd'hui je ne peux rien avancer."