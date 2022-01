Liga: l'arrêt exceptionnel de Ter Stegen qui sauve le Barça, à deux points du podium

Luuk de Jong a offert un précieux succès au Barça ce dimanche contre Majorque (1-0) lors de la 19e journée de Liga. L’équipe entraînée par Xavi signe une belle opération comptable en vue de la lutte pour l’Europe, grâce à une intervention incroyable de Marc-André ter Stegen.

Handicapé par les blessures et de nombreux cas positifs au Covid-19, le Barça s’est déplacé ce dimanche à Majorque avec un groupe grandement remanié et composé notamment de nombreux jeunes espoirs de la Masia ou "d’indésirables" comme Clément Lenglet et Samuel Umtiti.

Si seul le premier des deux défenseurs tricolores a foulé la pelouse lors de ce duel de la 19e journée de Liga, un autre second couteau a sauvé l’équipe entraînée par Xavi. Prêté par le FC Séville mais poussé vers la sortie pendant le mercato hivernal, Luuk de Jong a marqué l’unique but de la victoire du club blaugrana (1-0). Barcelone enchaîne un quatrième match consécutif (deux nuls et deux victoires) sans perdre en championnat.

Luuk de Jong n’a pas lâché

Recruté pendant l’été pour venir rejoindre Ronald Koeman et la colonie néerlandaise du Barça, le partenaire de Memphis Depay et Frenkie de Jong a sorti un gros match ce dimanche. Pas vraiment aidé par les jeunes Jutgla et Akhomach, Luuk de Jong s’est démené en pointe et a parfaitement tiré profit de sa deuxième titularisation depuis le mois d’octobre.

D’abord, l’ancien buteur de Newcastle et du Borussia Mönchengladbach a fait preuve de malchance sur deux grosses occasions coup sur coup où il a touché le poteau puis la barre transversale sur un ciseau magnifique (0-0, 29e).

Luuk de Jong a ensuite ôté une belle épine du pied au Barça en inscrivant son deuxième but de la saison en dix bouts de match de Liga. Sur un amour de centre d’Oscar Mingueza, le Batave a sauté plus que la défense de Majorque et marqué de la tête (1-0, 44e).

Le Barça cinquième de Liga grâce à Ter Stegen

Globalement dominateur lors de ce match avec 65% de possession et pas moins de 13 tirs, le Barça n’a pas assez cadré (quatre frappes cadrées seulement) pour se montrer dangereux. A tel point que les joueurs de Majorque ont fait parfois fait peur aux supporters culés en profitant d’un marquage un peu lâche et surtout des interventions souvent sur un fil de la charnière Piqué-Garcia.

Entré en fin de rencontre pour suppléer Oscar Mingueza, Clément Lenglet a joué un gros quart d’heure mais n’a pas eu besoin de s’illustrer ou de sauver son équipe. Et pour cause Marc-André Ter Stegen s'en est chargé avec un énorme arrêt réflexe sur une volée de Jaume Costa dans les derniers instants du match (1-0, 91e).

En faisant le service minimum contre Majorque, quinzième de Liga, le Barça intègre le top 5 du classement pour la deuxième fois de la saison. C’est le meilleur classement de l’équipe blaugrana la cinquième journée et un nul contre Grenade (1-1). Avec 31 unités, Barcelone n’accuse qu’une seule longueur de retard sur l’Atlético, quatrième et dernier qualifié pour la Ligue des champions.

Mieux, le podium et la troisième place du Betis n’est plus qu’à deux points. Même diminué, même privé de plusieurs cadres, ce Barça s’est relancé en Liga. Seul hic, la blessure de Nico pour une gêne musculaire. Une nouvelle absence qui pourrait à nouveau handicaper le club catalan lors de ses prochaines échéances. En coupe du Roi, mercredi prochain, puis surtout contre Grenade en Liga et lors du Clasico en Supercoupe, le 12 janvier face au Real.