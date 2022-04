Barça: Xavi tacle ses joueurs qu’il "n’a pas réussi à motiver" face au Rayo Vallecano

Très déçu après la défaite face au Rayo Vallecano au Camp nou (1-0) dimanche en match en retard de la 21e journée de Liga, l’entraîneur du Barça Xavi a reconnu qu’il n’a pas réussi à motiver ses joueurs.

Une défaite qui pourrait coûter cher… Dimanche soir, sur se pelouse du Camp Nou, le FC Barcelone a fragilisé sa 2eme place au classement qu’il partage avec le FC Séville en s’inclinant 1-0 face au Rayo Vallecano en match en retard de la 21eme journée de Liga. Sans inspiration, les Blaugrana confirment leur passage à vide alors que le titre tend les bras au Real Madrid. "Fâché, contrarié, énervé, déçu... Vous le direz comme vous voulez. Le même scénario se répète, le même que contre Cadix, a soupiré Xavi, après la rencontre. On a terriblement manqué d'efficacité, on a généré beaucoup d'occasions nettes, suffisamment pour égaliser, au moins. Mais le ballon n'a pas voulu rentrer. Cela arrive, parfois. Mais à l'arrivée, on se complique le match nous-mêmes, et on se met dans un gros problème. On se complique la vie pour la qualification pour la Ligue des champions."

"Pendant la causerie, je pensais qu'on allait tous rentrer sur le terrain hyper motivés..."

Dur à digérer surtout que c’est l'état d’esprit qui n’a pas été au rendez-vous dimanche soir selon le technicien catalan : "Pendant la causerie, je pensais qu'on allait tous rentrer sur le terrain hyper motivés... mais non. Je n'ai pas réussi à trouver les leviers pour motiver les joueurs." Et Xavi de conclure : "J'admets les critiques, je suis le premier responsable. Mais c'est tous ensemble qu'on s'en sortira." Prochain rendez-vous pour le Barça, dimanche face à Majorque.