Liga: le Barça s'enfonce dans le doute après un nouveau revers au Camp Nou, le Real bientôt champion

Le FC Barcelone s’incline 0-1 contre un Rayo Vallecano opportuniste et enchaîne une troisième défaite à domicile. Les hommes de Xavi auront une nouvelle fois livré une pâle copie, s’éloignent peu à peu du top 4 et rapprochent le Real Madrid du sacre en Liga.

Le Barça s'est une nouvelle fois incliné à domicile ce dimanche en Liga et quitte le Camp Nou avec une triste défaite 1-0 face au Rayo Vallecano, sans n'avoir vraiment protesté contre son sort. Les Blaugrana se mettent un peu plus en difficulté après le défaite contre Cadix cette semaine et offrent au Real Madrid la possibilité d'être champion dès samedi prochain lors de son match contre l'Espanyol.

Cueillis à froid par un sublime contre du Rayo, le Camp Nou s’est rapidement replongé dans sa léthargie habituelle. La faute au milieu de terrain rayista Alvaro Garcia qui vient glisser sa frappe entre Marc-André ter Stegen et son premier poteau après avoir été magnifiquement servi par Isi Palazon (0-1, 7e). Le FC Barcelone ne reviendra jamais dans la partie, la faute à une possession stérile.

Jordi Alba et Ousmane Dembélé, jeu stéréotypé sans danger

Uniques "détonateurs" d’un Barça apathique, Jordi Alba et Ousmane Dembélé sont retombés dans leurs travers. A droite, Ousmane Dembélé enchaîne les courses le long de la ligne de touche et centre à tout va sans vraiment lever la tête. Quand le ballon arrive, il n’y a personne pour le reprendre et ça finit souvent dans les gants de Stole Dimitrievski ou en six mètres. En fin de match, le Français s'est même transformé en tireur fou, près à tout pour envoyer la moindre frappe en direction du but adverse (97e, 99e, 102e). De l’autre côté, Jordi Alba tente en vain d’envoyer une frappe puissante en dehors de la surface, dans la lignée de sa reprise de volée qui avait fait mouche face à l’Atlético (25e, 31e, 57e).

Un seul être vous manque…

Le Barça était en manque d’inspiration ce dimanche soir et confirme un peu plus sa dépendance vis à vis de Pedri. A l’image de son match au forceps contre la Real Sociedad cette semaine ou de sa défaite contre Cadix il y a une semaine, les Catalans avaient la possession, mais sans jamais être dangereux.

Sans son milieu de terrain créatif, le Barça ne comptent que sept victoires en 20 matchs, et le chiffre devrait continuer à grimper étant donné que le petit milieu de terrain de Las Palmas ne devrait pas remettre un pied sur le terrain d'ici la fin de saison. Seul espoir pour les Blaugranas: un potentiel retour de blessure d'Ansu Fati, à condition qu'il soit plus inventif que ses coéquipiers.

Pas un match sans polémique

Si le niveau décevant du Barça ne fait aucun doute, la non-intervention du VAR à deux reprises pour des fautes sur Gavi dans la surface ne sera surement pas oublié des médias espagnols. Si la première faute en début de match (29e) semble ne pas valloir un pénalty lorsque l'on regarde les ralentis, celui qui a été oublié à la 90e aura du mal à être justifié par l'arbitre. Le gamin blaugrana reçoit une grosse charge dans le dos et plonge dans la surface, le tout sous les yeux de l'homme en jaune du soir qui ne fait même pas appel à la vidéo. Cela pourra au moins servir d'excuse à Xavi, alors que le Barça, deuxième, ne compte plus que 6 points d'avance sur le Betis, cinquième.