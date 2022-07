Barça: Xavi empêché de rejoindre la tournée aux États-Unis, à cause d'un problème administratif

Selon la presse espagnole, Xavi n'a pas reçu l'autorisation pour voyager avec son groupe ce samedi, en direction des États-Unis. Le technicien catalan a eu un problème d'ordre administratif.

L'effectif du FC Barcelone s'est envolé ce samedi à destination des États-Unis, et plus précisément de Miami. La délégation catalane effectue une tournée estivale de 17 jours. Ce sera l'occasion d'affronter l'Inter Miami, le Real Madrid, la Juventus et New York Red Bull. Mais il y avait un absent de marque au moment de prendre l'avion: Xavi, en raison d'un problème avec son passeport (et le formulaire ESTA), n'a pas reçu l'autorisation pour voyager avec le reste du groupe, comme l'indique notamment Sport.

Ancien entraîneur du club qatari Al-Sadd, Xavi s'est déjà rendu à plusieurs reprises en Iran. C'est a priori pour cette raison que les autorités américaines ont bloqué son voyage.

La situation pourrait être réglée ce lundi. Le technicien doit prouver les raisons de ses déplacements sur le sol iranien pour recevoir une autorisation spéciale.

Umtiti absent du groupe

Pour ce stage, cinq joueurs professionnels n'ont pas été sélectionnés par Xavi. C'est notamment le cas de Samuel Umtiti, sur la liste des transferts tout comme Riqui Puig et Oscar Mingueza. Neto et Martin Braithwaite sont aussi restés à Barcelone.

Future recrue du club blaugrana, Robert Lewandowski devrait lui aussi rejoindre ces prochaines heures les Etats-Unis. Le buteur polonais de 33 ans va quitter le Bayern Munich contre près de 50 millions d'euros. Poussé vers la sortie, Frenkie de Jong figure bien les joueurs convoqués, comme les recrues Raphinha, Andreas Christensen et Franck Kessié.