Amical: le Barça démarre sa pré-saison par un nul contre une modeste équipe

Avec une majorité de jeunes joueurs, le FC Barcelone a concédé le nul 1-1 contre l'équipe catalane d'Olot, formation de troisième division, ce mercredi soir pour son premier match amical de la pré-saison. Franck Kessié et Pablo Torre ont fait leurs grands débuts.

Difficile, voire impossible, de tirer des enseignements d’un match de reprise. Mais Xavi espérait peut-être un peu mieux. A un mois du coup d’envoi de la nouvelle saison de Liga, son Barça a été accroché par le modeste club d’UE Olot, une équipe catalane de troisième division. En rodage, et privés de nombreux internationaux, les Blaugranas n’ont pas fait mieux qu’un nul ce mercredi (1-1) malgré l’ouverture du score de Pierre-Emerick Aubameyang. Sur un long renvoi de Marc-André Ter Stegen, le Gabonais a filé dans le dos de la défense adverse avant d’armer une frappe en première intention. Le geste parfait pour lober le gardien (28e) et concrétiser la domination blaugrana.

Les grands débuts de Kessié et Pablo Torre

Les locaux sont revenus sur un penalty concédé par le jeune Mika Mármol avant la pause (44e). En alignant deux onze largement remaniés, en première puis en seconde période, Xavi a opéré une grosse revue d’effectif, en donnant notamment du temps de jeu à Franck Kessié et Pablo Torre. L’international ivoirien (25 ans), arrivé libre après cinq saisons à l’AC Milan, et le meneur de jeu espagnol (19 ans), arraché au Racing Santander contre un chèque de cinq millions d’euros assorti de différents bonus, ont fait leurs grands débuts avec le Barça. Kessié a démarré très fort, avant d’être rattrapé par un manque de rythme. Pablo Torre, lui, a pu montrer sa qualité technique et son intelligence de jeu. C’est aussi lui qui était chargé de tirer les coups de pied arrêtés.

"Ils ont tous les deux besoin de temps pour s'adapter à notre système. Ils ne sont avec nous que depuis une semaine. Franck est très fort physiquement et Pablo a beaucoup de talent pour jouer entre les lignes. Ils ont tout pour nous aider. (...) On a eu des occasions mais on n'a pas su les concrétiser. Mais il y a beaucoup de nouveaux, de jeunes joueurs, et le résultat n'a pas d'importance", a réagi Xavi dans des propos rapportés par La Vanguardia.

Globalement, il a manqué à ce Barça de la fluidité et des automatismes pour espérer l’emporter. Mais le club n’en est qu’au début de sa préparation et aura l’occasion de monter en puissance avec d’autres amicaux prévus dans les jours à venir. Dans le cadre de sa tournée américaine, l'équipe de Xavi affrontera l'Inter Miami FC le 19 juillet, le Real Madrid le 23 juillet, la Juventus le 26 juillet et les New York Red Bulls le 30 juillet. Il y aura ensuite le Trophée Gamper (du nom du fondateur du Barça), au Camp Nou, face aux Mexicains des Pumas, le 7 août. D'ici là, l'effectif aura encore évolué avec la signature attendue de Robert Lewandowski, alors que Raphinha a lui déjà signé pour plus de 60 millions d'euros en provenance de Leeds.

Le onze au coup d'envoi : Ter Stegen - Dest, Arnau Casas, Mika Marmol, Álex Valle - Kessié, Nico, Pablo Torre - Ilias, Aubameyang, Abde

Le onze en seconde période : Iñaki Peña - Marc Casadó, Arnau Casas, Chadi, Balde - Aranda, Pjanic, Pedri - Collado, Ansu Fati, Álex Valle