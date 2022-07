Barça: l’accueil (timide) des joueurs pour Lewandowski à Miami

Robert Lewandowski (33 ans) a rejoint ses nouveaux coéquipiers au FC Barcelone, dimanche. Le club a publié une vidéo de son accueil dans le groupe lors d’un dîner.

Robert Lewandowski (33 ans) n’est pas encore officiellement un joueur du FC Barcelone. Mais il a déjà rejoint ses coéquipiers lors de leur tournée à Miami. Si le Barça et le Bayern Munich ont annoncé avoir trouvé un accord pour le transfert de l’attaquant polonais, ce dernier doit encore signer son contrat après avoir passé sa visite médicale, ce lundi. En attendant, il a déjà pu saluer ses futurs coéquipiers, comme l’a illustré une vidéo du club mise en ligne sur ses réseaux sociaux.

Lewandowski est arrivé au moment où les joueurs catalans dinaient. Il les a salués un à un avec une tape dans la main et une embrassade pour chacun. Jordi Alba, l’un des tauliers du groupe, lui a demandé de ses nouvelles alors qu’Ousmane Dembélé s’est déplacé en direction de l’attaquant pour lui souhaiter la bienvenue. Les deux hommes pourront discuter de leur souvenir du Borussia Dortmund où ils ont joué tous les deux, mais à deux périodes différentes (2010-2014 pour Lewandowski, 2016-2017 pour Dembélé).

Lewandowski a ensuite fait le tour des tables dans un grand silence même si la scène diffusée par Barcelone ne dure qu’une dizaine de secondes. L’international polonais avait rejoint Miami quelques instants plus tôt après un vol de dix heures en provenance de Madrid où il avait fait escale après avoir quitté son lieu de vacances à Ibiza. Il a été reçu par des membres du club avant de se rendre à l’hôtel de l’équipe.

Il doit désormais passer se visite médicale lundi matin (dans l’après-midi en France) avant de signer son contrat de trois ans, plus une année en option. Il pourrait même prendre part à sa première séance d'entraînement programmée en fin de journée mais ne devrait pas disputer le match amical face à l'Inter Miami.

Le montant de l’opération s’élèvera à 45 millions d’euros, plus cinq de bonus pour le joueur qui n’avait plus qu’un an de contrat au Bayern Munich. Il y a inscrit 344 buts en huit ans. Ce week-end, il a promis de revenir dire au-revoir à tout le personnel du club avant d’ouvrir une nouvelle page de sa riche carrière.