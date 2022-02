Barça: Xavi veut une évolution des règles du football sur les mains et le temps de jeu

Xavi, entraîneur du FC Barcelone, pousse pour changer les règles du jeu au sujet des mains. Il pousse aussi pour prendre seulement en compte le temps de jeu effectif.

Malgré une domination outrageuse et des occasions en pagaille, le FC Barcelone a dû se contenter du match nul face à Naples (1-1), jeudi en barrage aller de la Ligue Europa. Un résultat obtenu grâce à un penalty transformé par Ferran Torres suite à une main dans la surface de réparation de Juan Jesus. Une sanction sévère pour certains, mais pas pour Xavi qui aimerait que toutes les mains – volontaires ou non – soient sanctionnées.

"Les mains devraient toutes être sifflées"

"Les mains, à mon avis, devraient toutes être sifflées, a-t-il déclaré à l’issue du match. Toutes. Parce que c'est le foot. Et le mot le dit. C'est comme le basket, les pieds ne peuvent pas les utiliser. Même les basketteurs cherchent des pieds. Alors pourquoi toutes les mains ne sont-elles pas sifflées au football? C'est mon point de vue. Toutes les mains doivent être sifflées."

L’ancien milieu de terrain regrette aussi le temps perdu pour vérifier les hors-jeux. "L'autre règle est absurde, explique-t-il. On est revenu parce qu'il y a un joueur dont on ne sait pas s'il est hors jeu. C'est déjà arrivé en Espagne avec Mbappé (en finale de la Ligue des nations. La règle est absurde."

Le technicien du FC Barcelone propose enfin une autre idée révolutionnaire, celle de prendre seulement en compte le temps effectif pour éviter les pertes de temps de jeu. "Je soulignerais la question des mains, ajoute-t-il. Cela enlèverait du travail aux arbitres. Je les sifflerais toutes. Toutes. Et puis le temps effectif entrerait en jeu. Plus de simulations, plus de perte de temps. On en finirait avec le "nous avons perdu 4, 3, 6, 10, 12 minutes" prendrait fin. Temps effectif. Je ne sais pas combien, 30 ou 32. C'est à débattre, mais que le temps soit efficace. De cette façon, les pièges cesseraient."