Barça: "Dembélé a transformé les sifflets en applaudissements", salue Xavi

Xavi, entraîneur du FC Barcelone, ne s’est pas attardé sur les sifflets du Camp Nou contre Ousmane Dembélé, jeudi lors du barrage aller de la Ligue Europa face à Naples (1-1).

Il avait demandé aux supporters de plus prendre à partie Ousmane Dembélé, Mais Xavi n’a pas été entendu. Le public du Camp Nou a copieusement hué l’attaquant français lors de son entrée en jeu (65e) à la place d’Adama Traoré, jeudi lors du barrage aller de la Ligue Europa face à Naples (1-1). "Le public n'a pas fait attention à moi, il est souverain et il décide", a confié le manager à l’issue de la rencontre. Mais l’ancien milieu de terrain a noté un changement de comportement progressif dans les gradins devant la belle entrée du champion du monde 2018, auteur de belles percussions.

"Il a beaucoup de personnalité"

"A la fin, cela s'est transformé en applaudissements quand il a généré des choses et des dribbles, a-t-il souligné. Il a beaucoup de personnalité. Il a déjà été sifflé et c'est tout, ce n’est qu'un joueur de plus (à se faire siffler, ndlr). La nouvelle est qu’il a transformé les sifflets en applaudissements."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

L’ancien Rennais est l’objet de la colère des fans catalans en raison de son refus de prolonger son contrat qui prend fin l’été prochain. Le club a donc poussé pour le faire partir en janvier afin de toucher une indemnité de transfert mais le Français a décliné. La direction a alors décidé de l’écarter du groupe professionnel jusqu’à la fin de la saison. Mais Xavi a finalement choisi de compter sur son ailier qu’il fait entrer en jeu ces dernières semaines. Quitte à provoquer la colère du Camp Nou.

Dembélé a, lui, posté des photos de sa prestation face à Naples sur Instagram, jeudi soir. Plusieurs de ses partenaires en équipe de France y ont réagi comme Kylian Mbappé qui a salué la performance de "Brook", comme il le surnomme avec les Bleus.