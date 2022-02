Barça: le maillot sans logo, ni sponsor de Ferran Torres

Ferran Torres (21 ans) a porté un maillot du FC Barcelone sans logo, ni écusson lors de la deuxième période du barrage aller de la Ligue Europa face à Naples (1-1), jeudi.

Ferran Torres a vécu une soirée une soirée très contrariante jeudi soir. S’il a inscrit le but de l’égalisation sur penalty, l’attaquant espagnol a gâché beaucoup de munitions. Résultat: le FC Barcelone a été tenu en échec par Naples (1-1) en barrage aller de la Ligue Europa, offrant un billet pour les huitièmes de finale de la compétition. Le joueur, qui a rejoint le club catalan cet hiver en provenance de Manchester City, s’est aussi distingué en portant un mailliot différent de ses partenaires en deuxième période.

Il a changé de maillot à la mi-temps

Celui-ci était dépourvu de logo mais aussi de la virgule du sponsor Nike. L’attaquant a changé de maillot à la pause alors celui qu’il portait en première période était bien conforme au reste de l’équipe. Sa deuxième tunique, en revanche, n’était pas tout à fait terminée. Et cela ne lui a pas trop porté chance.

Le joueur de 21 ans a conclu le match en larmes après avoir vendangé de nombreuses occasions qui auraient pu permettre au Barça de prendre l’avantage avant le bouillant match retour à Naples, dans une semaine. Il a manqué le coche sur trois occasions franches, dont une en fin de match initiée par un débordement d’Ousmane Dembélé. Depuis son arrivée au club en janvier, Torres a marqué deux buts sous ses nouvelles couleurs.

Jeudi soir, il était titulaire au sein d’une attaque composée uniquement de recrues avec Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré. "Je m'en suis souvenu dans le vestiaire, c'est aussi arrivé à Suárez lors de ses premiers matchs, le maillot du Barça pèse quelques kilos de plus, a déclaré Xavi à l'issue du match. Je suis ravi d'avoir Ferran Torres, c'est une question de temps et de continuer à y croire, il le sait qu'il a notre confiance absolue. Il doit changer la tendance, il a marqué un but qui nous a donné le match nul. Cela ne l'affectera pas, moi et le staff nous en occuperons. Il était énervé contre lui-même."