Liga: Tebas veut voir le Barça réduire de "200 millions d'euros" sa masse salariale pour recruter

Javier Tebas a une nouvelle fois pointé les problèmes de gestion du Barça ce lundi. Le président de la Liga a confirmé que le club catalan devait encore réduire sa masse salariale pour recruter lors du prochain mercato estival.

Après avoir galéré pour inscrire Gavi en Liga, Barcelone y est finalement parvenu grâce à une décision de justice favorable. Mais selon Javier Tebas, le club blaugrana va devoir sérieusement se serrer la ceinture pour recruter pendant l'été. En marge de la présentation des plafonds salariaux des clubs de l'élite, le patron de la Liga s'est une nouvelle fois payé le Barça ce lundi face à la presse.

"Le Barça a fait des opérations (les palancas, ndlr) non récurrentes qui lui ont permis de payer les dépenses de cette saison, mais pas celles de la prochaine, a estimé le dirigeant espagnol dans des propos relayés par la presse catalane dont Mundo Deportivo. Soit vous augmentez vos revenus, soit si vous ne les augmentez pas, vous devez réduire vos dépenses en vendant des joueurs. Vous pouvez également faire un mélange des deux options. Ils devront réduire d'environ 200 millions d'euros la masse salariale."

"Il manque plus de 200 millions"

Egalement présent au côté de Javier Tebas, le directeur général de la Liga Javier Gomez a lui aussi appelé le Barça à une grosse cure d'austérité.

"Les 470 millions d'euros de dépenses avancés par Mateu Alemany correspondent au coût de l'équipe première. Il faut ajouter les 108 millions de joueurs non enregistrables, les dépenses, etc. Avec les informations fournies par Barcelone, nous avons une idée qui doit être confirmée par le club. Vous allez faire fermer le centre, vous perdez X, le président lui-même a dit 93 millions d'euros. Vous avez le coût du personnel, vous avez eu 40 millions de droits TV que vous n'avez plus, il faut tenir compte qu'il y a des pertes COVID qui n'ont pas été prises en compte, a estimé cet autre dirigeant de la Liga [...] Il s'avère qu'il lui manque plus de 200 millions. Et nous ne comptons plus Antoine Griezmann et Gerard Piqué, cela s'est déjà réglé lors du mercato."

Un appel de la Liga pour Gavi

Après les départs de Memphis Depay et Gerard Piqué lors du mercato hivernal, le Barça pensait pouvoir inscrire Gavi grâce aux économies réalisées. Mais la Liga en a décidé autrement et a poussé le club catalan à faire valoir ses droits devant la justice. Malgré la décision favorable à l'entité blaugrana en première instance, la ligue présidée par Javier Tebas ne va pas en rester là.

"La semaine prochaine nous déposerons un recours contre la décision judiciaire qui a permis à Barcelone d'enregister Gavi, a même assuré Javier Gomez ce lundi. [...] Quand Barcelone a apporté le nouveau contrat de Gavi, ils devaient apporter un plan de trésorerie et voir comment ils gèreraient la saison prochaine. Malgré les départs de Memphis et Piqué, cela n'a pas suffi pour enregistrer Gavi."