Barçagate: les clubs de Liga mettent la pression, le Real s'oppose à cette déclaration commune

Dans un communiqué, les clubs de Liga et de deuxième division, à l'exception du Real Madrid et du Barça, se sont dit préocupés par le "Barçagate", une affaire de "la plus grande gravité".

Le football espagnol est en pleine tourmente. Depuis la révélation du Barçagate, l'enquête sur les paiements frauduleux réalisés par le club catalan, les réactions pleuvent. Dans un premier temps, le FC Séville et l'Espanyol ont envoyé des communiqués séparés, avant que Javier Tebas ne vienne y mettre son grain de sel pour demander des explications - et sa démission - à Joan Laporta, le président du FCB. Honneur que ce dernier a catégoriquement refusé ce mardi, lors d'une conférence de presse organisée au Camp Nou.

Vive inquiétude pour 40 clubs professionnels

En parallèle, la Liga a publié un communiqué dans lequel 40 des 42 clubs professionnels espagnols expriment leur inquiétude à propos du cas "Negreira" (l’ancien dirigeant arbitral de la Fédération, José Maria Enriquez Negreira, ndlr). Seuls le Real Madrid et le Barça se sont opposés à cette délcaration commune pour "des raisons différentes."

"La majorité des clubs LaLiga ont exprimé leur profonde préoccupation concernant cette affaire, qu'ils considèrent comme étant de la plus grande gravité [...] LaLiga et sa Commission Déléguée rejettent et répudient les faits, sont profondément préoccupés et travaillent activement pour clarifier toutes les irrégularités qui ont pu se produire autour du cas Negreira, qu'elles soient de nature sportive ou de toute autre nature. LaLiga et sa Commission Déléguée rejettent et répudient les faits, et sont profondément préoccupés et travaillent activement pour clarifier toutes les irrégularités qui ont pu se produire autour du cas Negreira, qu'elles soient de nature sportive ou de toute autre nature."