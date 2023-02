Au cœur de l’affaire des versements du Barça, l’ex-arbitre pourrait échapper à la justice après avoir invoqué sa maladie d'Alzheimer

Nouveau rebondissement dans cette affaire qui secoue l’Espagne: José Maria Enriquez Negreira, ex-numéro deux de l’arbitrage espagnol impliqué dans l’affaire des versements frauduleux du Barça, souffrirait d'Alzheimer. Il pourrait ne pas être pénalement responsable si l’enquête le mettait en cause.

Au centre de toutes les attentions dans l’enquête sur les paiements frauduleux de plusieurs millions d'euros réalisés par le FC Barcelone, l’ancien dirigeant arbitral de la Fédération, José Maria Enriquez Negreira, pourrait bien échapper à la justice espagnole.

L’ex-numéro deux de l’arbitrage espagnol entre 1994 et 2018, qui aurait reçu plus de 6 millions d'euros depuis 2001 pour conseiller le Barça sur des questions arbitrales, souffrirait d’un début de maladie d’Alzheimer. C’est ce qu’indique le rapport médical présenté par son avocat à l’unité de police judiciaire rattachée au ministère public et chargée de l’enquête.

Du fait de son état de santé, Negreira aurait invoqué son droit de ne pas témoigner, selon les informations d’El Español. En fonction du degré de sa maladie, il pourrait également ne pas être pénalement responsable dans le cas où le ministère public porterait devant un juge le résultat de son enquête. Celle-ci porte sur la période allant de 2016 à 2018 – les paiements étaient mis en place depuis 2001.

Il réfute toute faveur

Cette affaire a éclaté après la découverte lors d’une inspection du fisc espagnol d’irrégularités dans les impôts payés par l’entreprise Dasnil 95, propriété de Negreira. Le FC Barcelone a reconnu cette pratique mais tenté de prouver sa bonne foi en remettant les documents réclamés par l’Office national d'investigation des fraudes (ONIF).

De son côté, José María Enríquez Negreira a déclaré, selon les rapports de l’ONIF, que "le FC Barcelone voulait s’assurer qu’il ne prenait pas de décisions arbitrales contre lui", mais que "tout était neutre". Démis de ses fonctions par sa Fédération en mai 2018, il a nié toute faveur et affirmé que ses fonctions se limitaient à fournir un conseil majoritairement verbal, sur des sujets tels que le comportement des joueurs face aux arbitres.

Lorsque le Comité technique arbitral espagnol (CTA) a été démembré et restructuré en 2018, et que le Barça a décidé d’arrêter ses paiements, Negreira a envoyé un fax au club catalan pour le menacer de révéler un "scandale" si le club arrêtait de le rémunérer.