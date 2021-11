Belgique: le message un peu alarmiste de Martinez sur Hazard

Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, confie s’inquiéter un peu pour Eden Hazard, dont le temps de jeu s’est considérablement réduit du côté du Real Madrid. Il compte sur la trêve internationale pour le relancer.

Eden Hazard retrouve la sélection belge avec un statut de joueur déclassé au Real Madrid. S’il avait enchaîné quatre titularisations lors des cinq premiers matchs de Liga, l’ailier n’a plus été titularisé depuis le 28 septembre et la défaite face au Sheriff Tiraspol (1-2). Ce week-end il est seulement entré en jeu pour les sept dernières minutes de la victoire face au Rayo Vallecano (2-1). Une perte de temps de jeu qui inquiète un peu son sélectionneur, Roberto Martinez.

"C'est une situation inhabituelle, confie ce dernier dans une interview à HLN. Nous ne nous attendions pas à ce que cela se passe ainsi. Mais c'est le foot. J'ai vu qu'il était en règle d’un point de vue médical. Il est en pleine forme. Nous avons de bonnes relations avec le Real Madrid. Nous savons qu'il fait un travail supplémentaire pour rester aussi en forme que possible. Eden veut tout faire pour atteindre son plus haut niveau."

"On ne s'inquiète pas jusqu'à ce qu'Eden ne profite plus dans le foot"

Il compte sur le rassemblement avec la Belgique en novembre lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022 pour que son joueur retrouve le sourire. "Cette période de matches internationaux est une excellente occasion de jouer, explique-t-il. Suis-je inquiet ? Ce n'est pas une situation idéale. Mais on ne s'inquiète pas jusqu'à ce qu'Eden ne profite plus dans le football. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il peut finir la saison en beauté."



La semaine dernière, Carlo Ancelotti, manager du Real Madrid, avait invité l’ancien Lillois à garder confiance. "Il s’entraîne bien mais ce qui lui arrive, arrive à beaucoup de joueurs qui ne jouent pas, avait-il confié. Ils doivent garder la foi. Petit à petit, il retrouvera sa meilleure version. Je suis sûr que cette saison, nous aurons sa meilleure version et qu’il jouera plus qu’il ne le fait actuellement. Hazard a tout : qualité, motivation…"