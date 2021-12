Coronavirus: l'inquiétude grandit au Real, qui craint une flambée de cas

Luka Modric et Marcelo pourraient ne pas être les seuls joueurs du Real Madrid à être positifs au Covid-19. Selon la presse espagnole, le leader de Liga a renforcé au maximum son protocole sanitaire. L’entraînement prévu pour 11h a été décalé à 16h30, le temps d'attendre les résultats des nouveaux tests.

Si tout va bien au Real Madrid sur le plan sportif, la situation sanitaire du club est préoccupante. Ce mercredi, les Madrilènes avaient annoncé que Luka Modric et Marcelo avaient été testés positifs au Covid-19. Plus tôt dans la semaine, deux joueurs de l'équipe de basket, Thomas Heurtel et Pablo Laso, avaient eux aussi été touchés.

La crainte d'une flambée grandit. C’est pour ceste raison que les dirigeants ont décidé de durcir au maximum le protocole sanitaire. D’après Marca, les visites au club ont été limitées le plus possible et toutes les conférences de presse vont se faire à distance. Comme AS le souligne, l’heure d’entraînement a été décalée à 16h30, à la place d'une programmation initialement prévue à 11h.

Un décalage pour permettre une nouvelle batterie de tests. Les médias espagnols soulignent que de nombreux joueurs sont susceptibles de s’ajouter à la liste des cas positifs. Les employés et membres du staff font aussi l'objet de tests.

Un report des matchs du Real?

Les joueurs qui ont contracté le virus devront s’isoler pendant 10 jours, même si ces derniers sont vaccinés. Reste à savoir si la Liga décidera de reporter certaines rencontres du leader actuel, si la propagation du coronavirus venait à s’amplifier. Pour rappel, les troupes de Carlo Ancelotti devront affronter Cadiz ce dimanche (à 21h). L’heure est à l’attente: les résultats arriveront peu avant le début de l’entraînement à Valdebebas.