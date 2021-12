Ligue des champions: le prix des places pour PSG-Real flambe déjà

Pas encore commercialisées, les places pour le huitième de finale aller entre le PSG et le Real Madrid valent déjà très cher sur Ticketplace, la plate-forme de revente hébergée par le site du club, grimpant jusqu'à 2.173 euros.

Pour assister au choc PSG-Real, il va falloir mettre la main au portefeuille. Alors que l'affiche aller des huitièmes de finale est prévue le 15 février prochain au Parc des Princes, le prix des places s'envolent. Si les hommes de Mauricio Pochettino devaient au départ affronter Manchester United (après le premier tirage au sort, finalement refait pour cause d'erreur), ils se frotteront finalement à la bande de Karim Benzema.

Les places ne sont pas encore commercialisées mais les tarifs à la revente explosent sur Ticketplace, la plateforme officielle d'échange et de revente des billets, rapporte Le Parisien. Pour espérer assister au choc, il faut compter entre 250 et 1.990 euros pour acquérir une place.

Des prix qui grimpent à plus de 2.000 euros

Or, ces prix ne sont pas fixés par le PSG. La plateforme permet de se procurer des places pour les matchs au Parc déjà complets sur la billetterie officielle. Des prix qui atteignent pas moins de 2.173 euros pour une place en catégorie 1 en bord pelouse. Dans les virages (tribunes Auteuil et Boulogne), les billets ne sont pas disponibles à moins de 250 euros. C'est presque dix fois plus cher que la réception de Brest en Ligue 1, prévue un mois plus tôt, pour laquelle le prix des places derrière les buts s'élève à 34 euros.

Des chiffres qui donnent le vertige mais qui ne battent pas encore le record du quart de finale de la Ligue des champions en 2015 face au FC Barcelone, puisque certaines places atteignaient 2.800 euros. Sous réserve de nouvelles mesures sanitaires, le Parc des Princes devrait tout de même afficher complet pour cette affiche des huitièmes de finale, qui marquera les retrouvailles entre Sergio Ramos, Achraf Hakimi et le Real Madrid.