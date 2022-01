Barça-Dembélé: quatre ans et demi de tumultes et de rares étincelles

L’aventure d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone approche de la fin puisque le club ne veut plus le faire jouer, en raison de sa non prolongation. Epilogue de quatre ans et demi d’une relation gâchée par les blessures, les retards et une hygiène de vie critiquée, malgré un talent intact.

Si le Barça tient parole, Ousmane Dembélé (24 ans) a joué son dernier match avec le club catalan lors d’un clasico, le 12 janvier dernier (défaite 3-2 en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne). Mateu Alemany, directeur technique du club, a indiqué ce jeudi que le Français ne porterait plus les couleurs du club s’il ne part pas en janvier, ou s’il ne prolonge pas. Mais l’espoir d’une hypothétique prolongation s’est évaporé avec ce coup de poing autoritaire sur la table. Le dernier rebondissement d’une histoire commune compliquée entre le joueur et son club.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Celle-ci a débuté en 2017. Encore secoué par le traumatisant transfert de Neymar vers le PSG (contre 222 millions d’euros) quelques semaines plus tôt, le Barça avait réinvesti une partie de son butin en arrachant le Français à Dortmund contre une somme pouvant atteindre 150 millions d’euros selon les bonus.

Et les socios ont rapidement déchanté puisque le remplaçant de Neymar s’est blessé dès son troisième match (ischio-jambiers) en tentant une talonnade pour sauver le ballon d’une sortie. Un geste (reproché par l'entraîneur Ernesto Valverde) qui lui avait fait manquer trois mois de compétition et plombé sa première saison en Catalogne (24 matchs, quatre buts). Sa deuxième partie de saison convaincante lui avait tout de même permis de participer à la Coupe du monde 2018 avec les Bleus.

Premières crispations au sujet du Français, même au cœur de sa deuxième saison, la plus complète au Barça (42 matchs, 14 buts en 2018-2019). L’ancien Rennais s’était distingué plusieurs fois pour ses retards à l’entraînement ou lors des convocations du match. "Nous devons l’aider à comprendre que le football est un travail à temps plein, 24 heures sur 24", avait lancé Gerard Piqué, cadre de l’équipe, en 2018. Après un nouveau retard à l’entraînement en 2018, Ernesto Valverde avait ironisé sur le côté incorrigible du Français. "Le dossier est-il clos? Je ne sais pas, avait-il répondu après son but contre Tottenham en Ligue des champions. Nous avons un entraînement demain matin."

Poussé vers la sortie en 2019

A l’issue de la saison, à l’été 2019, la question de son départ s’était déjà posée. Bien décidés à faire revenir Neymar au club, les dirigeants catalans l’avaient fortement invité à s’en aller, sous peine de ne plus jouer. Neymar n’était pas revenu et Dembélé était resté. Et il avait vécu l’enfer la saison suivante avec une succession de blessures à la cuisse. Il avait seulement joué neuf matchs en 2019-2020. Famélique.

L’hygiène de vie du champion du monde a vite agacé en interne, malgré la présence d’un cuisinier personnel pour lui assurer une alimentation équilibrée. Engagé pour concocter ses repas personnels puis remercié, Mickael Naya avait raconté l’envers du décor en 2019. "Ousmane et son entourage se disent que, de toute manière, ils se feront critiquer quoi qu’il arrive, explique le chef. Donc, ça coule sur eux. Ils sont riches. Ils s’en foutent. Ousmane est un gentil garçon, mais il n’a pas sa vie entre ses mains. Il vit constamment avec son oncle et son meilleur ami, qui n’osent rien lui dire. C’est une vie cahotante. Je n’ai jamais vu d’alcool, mais il ne respecte pas du tout ses plages de repos, il n’y a aucune structure de haut niveau autour de lui…"

L’agacement mais aussi l’affection du vestiaire

Cette sortie entretient les sentiments ambivalents suscités par Dembélé au Barça. S’il agace, le joueur a toujours suscité une certaine affection. Lionel Messi l’avait ainsi défendu en 2018, quand les choses allaient encore à peu près bien, malgré ses éternels problèmes de ponctualité. "Il s’est rendu compte des erreurs qu’il a commises, avait confié la star. Il les a rectifiées. Il va redevenir le Dembélé du début. Je suis tranquille, c’est un très bon gars. Avec nous tous, on va l’aider pour qu’il se centre sur le football."

La greffe n’a jamais vraiment pris, malgré quelques fulgurances et des blessures qui l’ont laissé à peu tranquilles en 2020-2021 (44 matchs, 11 buts). Il en avait d'ailleurs profité pour se défendre face aux critiques. "Quand tu fais quatre ans à Barcelone, on ne peut pas te parler d’hygiène de vie, avait-il confié sur beIN Sports. Je pense que mon hygiène de vie est bonne et je ne pense pas que c’est mon hygiène de vie qui a fait que je me blessais souvent." Son talent indéniable a aussi poussé Joan Laporta à faire de sa prolongation une priorité et Xavi à lui clamer son admiration en vain. Alors que la fin de l’aventure approche, le sentiment de gâchis prédomine. En quatre ans et demi, Dembélé n’a joué que 129 des 248 matchs du Barça, soit 52%, pour un temps moyen de 58 minutes par match passées sur le terrain.